Nepřestává mě překvapovat arogance některých lidí, říká profesionální turista

Kolik turistických průvodců už vaše nakladatelství vydalo?

Už to ani nespočítám. Více než stovku titulů jsme vydali sami, další knížky jsme připravili „na klíč“ našim partnerům. Začínali jsme s tzv. zelenou edicí –souborem turistických průvodců po Čechách, Moravě a Slezsku, regionálních a trasových. A všechno jsme prochodili na vlastní kůži! Byla to poctivá a krásná práce. Na některých publikacích jsme spolupracovali s většími vydavatelstvími, protože bychom to sami finančně neutáhli. Jsme jen tři společníci, ryze česká malá rodinná firma, parta nadšenců, nikdo velký za námi nestojí.

Takhle jsme třeba pro Euromedii připravili sérii Velkých turistických encyklopedií – 14 krajů včetně Prahy, navíc ještě Slovensko. Nebo Dějiny hradů a tvrzí a Dějiny zámků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, různé „tisícovky“, „skvosty“, výlety za strašidly, „rodinné toulky“. Jedním z vrcholů byla všeobecná encyklopedie Česko, šílená práce. Sami vydáváme barevné průvodce po atraktivních turistických regionech, úspěšným projektem je Cestovní kniha a především řada „špalíčků“. U většiny podobných knížek je jako dárek připojen soubor různých bonusových poukázek a vstupenek, jejichž hodnota obvykle mnohonásobně převyšuje cenu publikace.