Šli se do lomu u Berouna koupat, narazili na desítky mrtvol. Po filmařích

O tom, že se právě tady točila část tohoto snímku svědčí inzerát české castingové společnosti Extra film, která právě do této lokality sháněla ve stejnou dobu i živé herce. A to pro noční scény přímo ve vodě.



„Pro seriál Carnival Row hledáme 10 otužilců (muže i ženy) pro noční scénu ve vodě v Kosově v ČR. Budete hrát mrtvoly v jezeře,“ stálo v nabídce.



Kosov je opuštěný lom, kde už byla těžba zastavena. Oficiálně je vstup na toto místo zakázán. Přesto sem míří lidé z blízkého i dalekého okolí. Právě jeden z návštěvníků poskytl iDNES.cz unikátní obrázky.

„Hlídali to tam kluci v autě. Říkali, že je to k natáčení. Vypadalo to drsné, tak jsme se zeptali, zda si to můžeme nafotit,“ řekl autor snímků Marek Pavlovec.



Lidi do Kosova láká klidná atmosféra a smaragdově čistá voda šest metrů hlubokého jezírka, které je v parných dnech ideálním místem pro koupání. Jakýkoliv pohyb v tomto starém lomovém území je ale na vlastní nebezpečí.



Carnival Row je fantasy seriál americké společnosti Amazon, která expandovala i na pole streamovacích služeb. Nyní se natáčí jeho druhá řada a už při té první se točilo v některých částech České republiky. Hlavní představitelé seriálu Orlando Bloom a Cara Delevingne několikrát v souvislosti s natáčením navštívili Prahu.

Kamery pak také zachytily scenérie z Adršpašsko-teplických skal nebo z Prachovských skal u města Turnov. Natáčelo se také na zámcích Sychrov, Frýdlant a Kačina.