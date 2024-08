Na Strahov se sjeli fanoušci tuningových aut. Sraz hlídá policie

„V souvislosti s dnešním tuningovým srazem připravila pražská policie rozsáhlá bezpečnostní opatření, do kterých se zapojilo několik desítek policistů včetně dopravní policie,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina. „Policisté s zaměřují především na to, aby všichni účastníci srazu dodržovali stanovená pravidla pro provoz na pozemních komunikacích a zejména také na to, aby svým jednáním neohrožovaly bezpečnost,“ dodal.

Podle Hrdiny nemuseli policisté řešit žádné závažné prohřešky, pouze překročenou rychlost. „Ve dvou případech byla na dálnici překročená rychlost. Dotyčným jsme na dálnici naměřili rychlost vyšší než 190 km za hodinu. Na místě jsme jim proto zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu,“ řekl. Dodal, že prozatím je situace bez dalších problémů.