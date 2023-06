Prozkoumali jsme slavný Hahnenkamm v Kitzbühelu pěšky i na kole.

V létě se v Kitzbühelu dostanete lanovkami bez námahy až na šest kopců – Hahnenkamm (1 670 m), Ehrenbachhöhe (1 802 m), Kitzbühler Horn (1 996 m), Bichlalm (1 597 m), Gaisberg (1 767 m) a Resterkogel (1 894 m). Turistických tras a cyklotras se tu nabízí nespočet, singltraily jsou tu zatím vybudované čtyři a spouští se z vrcholů Ehrenbachhöhe, potažmo z Hahnenkammu, a dva kratší pak i z Gaisbergu. Na všechny traily vás i s kolem pohodlně vyveze lanovka, náruživější bikeři si kopce samozřejmě můžou po zpevněné cestě i vyšlápnout po svých.

Rodinkám s dětmi doporučuji navštívit nejvyšší horu v okolí Kitzbüheler Horn (1 996 m), na kterou se dá nechat vyvézt lanovkou až úplně na vrchol, zábavnější varianta pak znamená přestoupit v mezistanici Pletzeralm (1 272 m) na lanovku Hornbahn II a odtud pokračovat pěšky. Zatímco dospělí můžou jít pohodlně po asfaltové cestě, pro děti je tu připravená dětská cvičná ferrata, na kterou nejsou potřeba úvazy a cestou se tak malí neposedové nejen zabaví, ale i natrénují šikovnost na případné budoucí „dospělácké“ ferraty.

Dalším zpestřením je zhruba v půlce cesty „Alpenblumengarten“, tedy zahrada s alpskými květinami, kterou můžete opět považovat za atraktivnější možnost výstupu na Kitzbüheler Horn. Vstup je samozřejmě zdarma a každým dnem tu bude více a více rozkvetlých květin.

Start legendárního sjezdu na Hahnenkammu

Kousek pod vrcholem Kitzbüheler Horn pak děti najdou cvičné hřiště opět s ferratovými prvky, tentokrát tu nechybí ani odměna v podobě velké dřevěné houpačky nebo toboganových klouzaček. Z vrcholu Kitzbüheler Horn pak můžete sjet už bez námahy kabinovými lanovkami až do Kitzbühelu.

Pro zdatné horaly může být Kitzbüheler Horn dobrým výchozím bodem pro horskou túru. Po malebné hřebenovce se můžete vydat buď do vedlejšího údolí do St. Johann in Tirol, nebo zpět dolů do Kitzbühelu. Jednou z oblíbených turistických výzev je také pěšky vyjít sjezdovku světového poháru Streif. Délka trasy je dlouhá 3,8 kilometru, nastoupáte 900 výškových metrů a v průměru výšlap této legendární sjezdovky zabere kolem 2,5 hod. Další pěší túry v okolí si můžete naplánovat v online mapě zde.

Modrý Hahnenkammtrail

Co se týká zmíněných trailů, projeli jsme si je všechny a začali jsme rovnou Hahnenkamm trailem, který má de facto dvě nástupní místa. Buď se můžete nechat vyvézt kabinkovou lanovkou Hahnenkammbahn z Kitzbühelu na samotný vrchol Hahnenkammu a vyrazit prakticky z tamního startu proslulého závodu ve sjezdu, nebo si popojedete do vedlejší vesničky Klausen a vyvezete se lanovkou Fleckalmbahn na vrchol Ehrebachhöhe, odkud vede propojka po panoramatickém singltrailu rovnou na kopec Hahnenkamm.

Zatímco po lyžařské stránce je Hahnenkamm považován za nejtěžší a nejnebezpečnější sjezd na světě, jeho biková verze je jeho přesným opakem a jde o nejjednodušší kitzbühelský trail s modrým značením. Hahnenkamm trail se vine totiž po jednoduché pěšině v sérii namotaných serpentin po opačné straně kopce, než se spouští obávaná sjezdovka Streif. Hahnenkamm trail měří úctyhodných 7,2 kilometru a má převýšení 850 metrů.

Červený Fleckalmtrail

Ze stejného vrcholu Ehrenbachhöhe startuje také červeně značený Fleckalmtrail, který má podobně jako Hahnenkamm trail přes sedm kilometrů. Jeho úvodní část na otevřených pláních představuje přírodní singltrail, který se místy pozvolně vlní v táhlých zatáčkách a místy změní rytmus a naservíruje pár zavřenějších zatáček, ať už běžných nebo s charakterem klopenky.

Kdykoli tady trail zaběhne do lesa, tak se horská pěšinka rázem promění v hravý technický trail, který využívá hlavně různě spletité kořeny. Za sucha se tu dá všechno docela v pohodě projet, za mokra tu může být i veselo. Finální pasáž trailu je pak okořeněná i nějakým tím dřevěným prvkem jako jsou lávky nebo cílový dřevěný wallride. Celkově je trail příjemně plynulý a nejsou tu žádné výrazně prudké sekce.

Dva kratší traily – Gaisberg Trail a Lisi Osl trail – měří něco přes dva kilometry a spouští z vrcholu Gaisberg, kam vás z okraje městečka Kirchberg vyveze sedačková lanovka. Oba traily mají podobný charakter, oba jsou hravé, nabídnou klopené zatáčky nebo nějaký ten skok na zpestření.

Jezera Seidlalmseen

Kdo rád šlápne do pedálů a obejde se bez lanovek, může zde využít přes 800 kilometrů cyklotras. Povětšinou jde o šotolinové cesty a je jen na vás, jestli dolů z hor sjedete opět po šotolině nebo si vyberete nějaký z trailů. Veškeré cyklotrasy najdete zde. Naším tipem na cyklovýlet jsou jezera Seidlalmseen, na která si můžete vyšlápnout z údolí buď napřímo z Kitzbühelu, nebo pozvolněji z Klausenu přes horskou hospůdku Untere Fleckalm. V obou případech jde o poctivý kopec, takže tuto variantu doporučuji jen trénovaným jedincům.

Varianta pro pohodáře je taková, že se necháte vyvézt kabinkovou lanovkou na Hahnenkamm a odtud zhruba po 10–15 minutách sjedete přímo k jezerům. Následně můžete pokračovat na zmíněnou chatu Untere Fleckalm a odtud dolů buď po šotolině nebo rovnou po červeném Fleckalmtrailu.

Ať už budete k jezerům Seidlamlseen sjíždět nebo vyjíždět v obou případech budete na slavné sjezdovce Streif míjet pár branek, které demonstrují trať mužského sjezdu. Už jen z pohledu dolů do „díry“ se může leckomu udělat šoufl a donutí před výkony lyžařů smeknout.

Branky na sjezdovce Streif

Co se týká gastronomie v horách, nechybí samozřejmě tradiční Wiener Schnitzel, Frankfurter nebo Bratwurst. Prakticky každý vrchol či mezistanice tu je zdobený nějakou tou horskou hospůdkou, které jsou i v týdnu v plném provozu. Při objevování trailů jsme si dopřáli oběd na vrcholu Ehrenbachhöhe v restauraci Sonnenrast s prosluněnou terasou a výhledem na hory.Vídeňský řízek tu vyjde na 16,80 eura (400 Kč), boloňské špagety na 13,20 eura (315 Kč) a taková tyrolská polévka na 6,40 eura (155 Kč).

Za krásami přírody ovšem není potřeba se někam nutně nechat vyvážet lanovkou. Kouzelné je například také jezero Schwarzsee v údolí, které leží nějaké dva kilometry od Kitzbühelu směrem na Kirchberg. Pokud byste nějaký den preferovali spíš relaxaci, dá se v jezeře za menší poplatek vykoupat, poležet na pláži nebo si ho pěšky obejít.

Restaurace Steghaus u jezera Schwarzsee

A když už budete u tohoto jezera, vřele doporučujeme navštívit restauraci Steghaus, jejíž terasa zabíhá prakticky až do jezera, takže si člověk přijde skoro jako na dovolené u moře. Kuchař z Austrálie se tu stará o mezinárodní menu, takže pokud vám tu už budou řízky lézt ušima, zajděte určitě sem. Při troše štěstí tu narazíte na česky mluvícího Patrika, který vám rád doporučí ty největší speciality restaurace. U večeře si navíc užijete i přírodní kino, kdy se vám přímo před očima bude odehrávat západ slunce nad jezerem.

Za návštěvu samozřejmě stojí také samotné městečko Kitzbühel. Nejhezčí částí je tu bezesporu historické náměstíčko s domky všech barev, na kterých byste marně hledali nějakou nedokonalost. Pěší zóna je tu lemovaná nejrůznějšími obchůdky, kavárničkami a restauracemi. Mějte však na paměti, že v Kitzbühelu se dodržuje noční klid a v deset hodin večer se zdejší venkovní terásky zavírají.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz