Vyzkoušeli jsme rodinnou zábavu a flowtraily v srdci Lienzských Dolomit

Lienz v kostce: Vzdálenost z Prahy: cca 7 hod (600 km) Vzdálenost z Brna: cca 6,5 hod (530 km) Celodenní jízdné do bikeparku dospělý: 40 eur (960 Kč) Výjezd dvěma lanovkami na Hochstein dospělý: 29 eur (700 Kč) Výjezd dvěma lanovkami na Zettersfeld dospělý: 29 eur (700 Kč) Jedna jízda na bobové dráze dospělý: 19 eur (460 Kč) Jedna jízda na bobové dráze mládež (2005–2017): 14 eur (340 Kč) Jedna jízda na bobové dráze děti (2018–2020): 6 eur (150 Kč) Vstup lanový park dospělý (16 a více let): 27 eur (650 Kč) Vstup lanový park děti (do 15 let): 23 eur (550 Kč) Vstup Kidspark děti (2–5 let): 16 eur (385 Kč) Adventure minigolf Hochstein dospělí (14 a více let): 11,50 eura (280 Kč) Adventure minigolf Hochstein děti (4–13 let): 9,50 eura (230 Kč) Parkování: zdarma přímo u lanovek Web střediska: www.lienzer-bergbahnen.at