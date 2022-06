Lyžaři jsou pryč. V létě vás rakouská cyklostezka provede horským rájem

Zhruba po padesáti kilometrech od svého začátku u Krimmelských vodopádů se Tauernradweg dostane do vyhlášené turistické oblasti. Ať zvedne ruku, kdo nikdy neslyšel jméno Kaprun nebo Zell am See! Tak tyto dvě alpské ikony jsou od sebe vzdáleny jen pět kilometrů a tvoří v podstatě jedno turistické středisko.

Nacházíme se sto kilometrů jihozápadně od Salcburku, ve spolkové zemi pojmenované po tomto čtvrtém největším rakouském městě, na úpatí Vysokých Taur. Tady začneme dnešní část stezky Tauernradweg. Z Prahy nebo z Brna jedete do Kaprunu zhruba pět a půl hodiny.

Dále a hlavně výše můžete pokračovat lanovkou Maiskogelbahn. Zhruba v patnácti stech metrech jste asi za patnáct minut a s pomocí horské lanové dráhy 3K – K-onnection se pak dostanete do vedlejšího údolí, kde se dá pokračovat až na Alpincenter ve dvou a půl tisících nebo na Top of Salzburg ve třech tisících, kde se dá lyžovat na ledovci až do půlky července. To je, myslím, zajímavá možnost Tauerské cyklostezky, odskočit si z bicyklu na chvíli na svah.

Hory dávají světu zkrátka třetí rozměr. Když už na ně narazíte, máte mnoho způsobů, jak si je užít. Lanovky jsou po cestě nahoru vítaným pomocníkem. Dolů můžete pěšky, na kole, zase lanovkou, v zimě na lyžích, no a nebo na saních. Třeba i v létě. Přímo pod lanovkou má svou výchozí stanici i Rodelbahn.

Chtělo by se říct, že s umělou sáňkařskou dráhou, která funguje celoročně, nejste alespoň závislí na sněhových podmínkách. S nedostatkem sněhu tady ale asi v zimě potíže nemají. Může být legrace sáňkovat v zasněžené krajině na železné konstrukci. Ona je to legrace i v létě. Trať je docela dlouhá a pestrá. Není to žádná horská dráha nebo nebezpečné rodeo. Koneckonců rychlost řídíte sami. Zajímavé zpestření rodinného výletu.

Noční soutěska

Kaprun ovšem nabízí i další zajímavosti, které potěší rodiče i děti. Takovou atrakcí může být třeba středověký hrad Kaprun. Dnes slouží především pro kulturní akce, ale můžete si ho pronajmout i sami třeba celý.

My ovšem míříme výš. Tedy pouze geograficky. K soutěsce Sigmund-Thun-Klamm. Hned vedle vstupu se můžete dozvědět i něco o kaprunské vodní elektrárně. Zhruba ve dvou tisících metrech se nacházejí dvě přehradní nádrže a sofistikovaný systém potrubí, turbín a výroby elektrického proudu.

I elektrárna má spoustu návštěvníků, my ovšem zvolíme soutěsku. Na délce zhruba tří set dvaceti metrů se říčka Kapruner Ache prohrabala až do hloubky dvaatřiceti metrů. Někteří šílenci tu prý provozují i canyoning a v zimě tu lezou po ledových vodopádech. Nás, rodiče klidnější povahy, zaujme spíše jiná nečekaná možnost. V červenci a v srpnu se tu totiž každé pondělí v osm hodin večer konají noční prohlídky pro rodiny s dětmi.

Po cestě je soutěska osvětlena, nahoře u jezera Klammsee si noční výletníci udělají oheň a piknik a zpátky se vrací s loučemi. Modrá, kterou my Češi v podstatě nemáme v naší barevné škále, mě nikdy nepřestane přitahovat. Jezero Klamsee je sice na koupání dost studené, ale dětem to nevadí. Vydovádět se můžou na hřišti u občerstvení, a v zápalu hry a léta občas i do vody vlezou.

Čtyři sta padesát hektarů velký bazén

Tím nejdůležitějším jezerem, kvůli němuž je oblast doslova vyhlášená, je ovšem Zeller See. Milé městečko Zell am See leží přímo na jeho břehu a jezero demonstruje návštěvníkům svou přízeň originálním způsobem. Každý den ve dvě hodiny odpoledne je pro přihlížející připraven vodotrysk s hudebním doprovodem a třikrát do týdne dokonce večerní vodní laserová a světelná show.

Zell am See není umělý komplex hotelových resortů, je to historické a tepající centrum života, k němuž se jako návštěvníci máte možnost na chvíli připojit. Atmosféra letní dovolené je cítit na každém kroku. Na náměstíčku hrají kapely, kavárničky jsou plné a i z architektonického hlediska je na co se dívat.

Zell am See je pochopitelně také sportovní město. Co taky jiného, když se v zimě probouzíte v podstatě na sto kilometrech sjezdovek a v létě u bazénu o rozloze čtyři sta padesát hektarů?! Pamětní deska na kašně na náměstíčku připomíná místního rodáka, trojnásobného zlatého olympijského medailistu Felixe Gottwalda. Z letních sportů je vyhlášený například místní Ironman.

Jezero samotné jde pochopitelně celé objet na kole. Během jedenácti kilometrů jedete až na malou výjimku stále podél břehu. Stezka je hojně využívána a hodí se i pro rodiny s dětmi. Stejně jako kemp na severní straně jezera. S kartou Zell am See – Kaprun je spousta lanovek, vstupů nebo i lodní doprava na Zeller See zdarma. Určitě se na ni informujte.

Nejnavštěvovanější soutěska v Rakousku

Opouštím tento turistický klenot dál po směru řeky Salzach a Tauerské cyklostezky. Ta se právě v těchto místech dělí na dvě alternativní části. Jedna míří do Salcburku zhruba o čtyřicet kilometrů kratší cestou v podstatě přímo na sever, my se vydáme druhou, o něco delší, která vede přes městečko Sankt Johan im Pongau, někdy taky Sankt Johan im Salzburg. Každopádně těsně před Sankt Johanem odbočíme doprava k místní atrakci číslo jedna! Lichtensteinklamm je nejnavštěvovanější soutěskou v Rakousku.

Hannes, který mě do soutěsky vezme, ze mě během chvíle udělá v podstatě průvodce. Sype do mě čísla a neustále mě kontroluje, jestli si je pamatuji. Tak schválně: Vážení návštěvníci, Lichtenštejnská soutěska je osm set padesát metrů dlouhá a až tři sta metrů vysoká. Byla zpřístupněna roku 1876 a fungovala nepřetržitě až do roku 2017, kdy došlo k sesuvu břehu, během nějž nebyl naštěstí nikdo zraněn.

Po nákladné rekonstrukci, která stála sedm milionů eur, byla znovu otevřena v roce 2019. Dnes se nemusíte ničeho bát, jde o nejbezpečnější soutěsku v Rakousku. Na zabezpečení je použito tři kilometry plotu a do skal je zavrtán jeden kilometr zpevňovacího drátu. V naší soutěsce si vyšlápnete celkem čtyři sta čtyřicet čtyři schodů a na konci vás čeká sladká tečka v podobě třicet metrů vysokého vodopádu. Průměrně tuto krásnou atrakci navštíví dvě stě tisíc návštěvníků, což znamená někdy až dva a půl tisíce lidí denně.

Plný koš dobrot

Sankt Johan je pochopitelně vyhlášeným zimním střediskem. Okolní příroda nabízí všechno, co si od rakouských hor slibujeme, i v létě. Město samotné je ovšem i okresním městem a administrativním centrem. Zdá se, že to s dovolenou nemá nic společného, ale opak je pravdou. Taky jste někdy měli problémy najít dostatečnou motivaci k tomu, aby s vámi vaše drahá polovička vyjela na cyklostezku? Zkuste jim slíbit odpoledne v Sank Johan plném obchůdků a butiků nejen světových značek, ale i regionálních designových skvostů a originálních nápadů.

Dovolená v Zell am See vybízí aktivnímu pohybu.

Pro koho je ale nakupování příliš přízemní, může navštívit i místní dominantu – dóm. Koneckonců město odkazuje k víře už ve svém názvu. Podívejte se ovšem i nejen do centra katolíků, ale i do centra výletníků. V informačním centru jsou schopni nejen všestranně poradit, ale dokonce po předchozí objednávce připravit i piknikový koš a doporučit místo, kam zajet na romantický oběd.

Tento alternativní oběd s košem plným regionálních produktů od místních farmářů vůbec není drahý a s partnerem nebo rodinou to může být skvělý zážitek. Najednou do sebe vše zapadá – regionální potraviny, krásná příroda, řeka a cyklostezka. Salzach pluje dál stejně jako Tauernradweg, ale my už máme dnes košík dobrot úplně plný.