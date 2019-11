Jak uložit elektrokolo k zimnímu spánku: baterie na 50 a pozor na mráz

V sezoně jste spolu najezdili mnoho kilometrů a díky elektrické výpomoci jste se letos podívali mnohem dál než jen za humna. Aby vám elektrokolo sloužilo v příští sezoně stejně dobře jako letos, je třeba je správně zazimovat. Jak na to?



1 Rám kola a mechanika

Horské kolo s pevným rámem Trek Powerfly 5 WSD

Zde to bude vlastně jednoduché a každý čerstvý elektrocyklista může postupovat intuitivně, jako by se staral o klasické kolo. Před uložením elektrokola k zimnímu spánku je celé důkladně očistěte, a to nejen rám kola, ale i přehazovačku, řetěz, pastorky a vidlici.



Kolo vám bude v garáži nebo ve sklepě stát dlouhé týdny, proto nezapomeňte na promazání. „Řetěz je nutné samozřejmě namazat, stejně jako vnitřní nohy vidlice, a to silikonovým olejem nebo mazivem určeným přímo na vidlice. Pneumatiky nafoukejte na předepsaný tlak,“ radí specialista z prodejny, půjčovny a servisu ekolo.cz Jakub Ditrich.

Pozornost také věnujte stavu řadících a brzdových lanek či destiček, na konci sezony mohou potřebovat výměnu.

Pokud nejste technicky zdatní, je dobré spojit revizi kola s celkovým servisem u odborníků. „Servisy nejsou na podzim tak vytížené jako v jarních měsících a zakázka bude vyřízena rychleji. Odborný servis navíc zkontroluje další komponenty, jako jsou například náboje kol, hlavové složení či středové složení,“ radí Ditrich.