Jak vybrat své první elektrokolo: přemýšlejte o terénu i o typu motoru

Prodeje elektrokol stále stoupají. A začíná to jednoduše: typický zákazník je muž, který nejdříve koupí elektrokolo partnerce. Poté zjistí jeho výhody a za nějakou dobu si jde koupit elektrokolo pro sebe. Rozhodně to nejsou vozítka pro líné, obézní nebo staré. Naopak, cyklistům jen pomáhají a posouvají limity vyjížďky - prodlouží dojezd a místo tvrdé dřiny umožní vnímat zážitky z jízdy. A bez šlapání to zkrátka nejde.

Elektrokolo v paragrafech Abychom elektrokolo mohli nazývat elektrokolem, jmenovitý výkon pohonné jednotky nesmí překročit 250 W a celkové napětí elektrického systému nesmí být vyšší než 48 V. Maximální rychlost elektrokola s asistencí motoru smí činit nanejvýše 25 km/h. Po dosažení této rychlosti se motor automaticky vypne a jezdec pokračuje dál jako na kterémkoliv jiném jízdním kole.

Na každé elektrokolo, které svými vlastnostmi odpovídá evropské normě EN 15194-1, se z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích pohlíží jako na běžné jízdní kolo. Pro jízdu na takovém elektrokole není potřeba řidičské oprávnění, lze s ním jezdit bez obav po cyklostezkách, silnicích a cyklotrasách. V případě, že elektrokolo nesplňuje tuto normu, není možné jej používat na pozemních komunikacích ani označených cyklostezkách.

Stejně jako kola, se i elektrokola dělí na horská, krosová, trekingová, městská a skládací. Liší se umístění motoru i dojezd a kapacita... a samozřejmě cena. Na co se tedy zaměřit při výběru prvního elektrokola? Jaké kolo si vybrat a pod jakou cenu už raději nejít? Redakce iDNES.cz pro vás připravila manuál, který vám pomůže se v obchodě s elektrokoly zorientovat.

Elektrokolo není nic jiného než klasické kolo doplněné o motor, baterii a řídicí jednotku. Aby se ale v Česku dalo považovat za jízdní kolo a mohli jste s ním legálně vyrazit na silnice a označené cyklostezky, musí být kalibrováno pro provoz na českých silnicích a cyklistům pomáhat jen do rychlosti pětadvacet kilometrů v hodině. Pak už šlapete sami a jedete opět jen z vlastních sil.

„Elektrokolo bez vašeho přičinění samo nejede, ale usnadní výjezdy do prudkých kopců a protáhne vzdálenost, do které vyjížďku plánujete. Že je to jízda bez práce, je mýtus,“ říká na úvod odborník na elektrokola Mirek Menšík ze specializované prodejny elektrokol GIVE.cz.