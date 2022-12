Pravý diamant Alp. Gurgl je lyžařské středisko se skvělými nápady

Gurgl leží zhruba 20 minut za Söldenem, kde údolí trochu zpustne a jakoby zesílí svoje sevření, čímž tamnímu areálu dodá jistou unikátnost. Gurgl je de facto tvořen dvěma areály – Hochgurglem a Obergurglem. Oba areály jsou propojené horizontálně vedenou kabinkovou lanovkou Top Expres, díky které se dostanete z areálu do areálu za necelých deset minut. Jízda lanovkou připomíná spíš vyhlídkový let, takže delší doba strávená v kabině nijak nevadí, ba naopak.

Nástupních míst do areálu je hned několik. Nenechte se vylekat parkovacími automaty, s celodenní permanentkou máte parkování přímo u dolních lanovek zdarma, stačí do automatu vložit i skipas. Strategicky vyjíždíme autem až k mýtné bráně sedla Timmlesjoch, kde startuje výše položená kabinková lanovka Kirchenkarbahn, což je na první lano ideální volba. Zatímco ostatní lyžaři teprve vyjížděli lanovkami z údolí, my už se proháněli na sjezdovce.

Sjezdovky obou areálů jsou západně orientované, takže jsou skoro celé dopoledne ve stínu a nabídnou tak docela dobrý stav i odpoledne. Nevýhodou ranního stínu je kromě horší viditelnosti i větší zima, takže komu by se zachtělo sluníčko, musí v prosinci využít jako první sjezdovky č. 41, 42, 43. Nachází se levé části Hochgurglu a dostanete se na ně již zmíněnou kabinkou Kirchenkarbahn. I slunný manšestr by se dal tedy považovat za jednu z výhod parkování na sedle Timmelsjoch. Tratě v této části navíc nabídnou i jeden z nejhezčích pohledů do údolí.

Gurgl sice není ledovec, ale vysoká nadmořská výška tu zaručuje dobré lyžařské podmínky zhruba od poloviny listopadu až do konce dubna. Už v první polovině prosince se tu lyžuje na 80 kilometrech sjezdovek z celkových 112 kilometrů. Možná díky tomu, že Gurgl leží až za známým ledovcem Söldenem, můžeme tady mluvit o nižší zalidněnosti na sjezdovkách.

Modrá sjezdovka č.6 - Obergurgl

I když byly planiny kolem sjezdovek leckde pokreslené prohánějícími se lyžaři, na freeride to zatím ještě není. Nebo alespoň ne na ten, při kterém byste nepotrápili skluznice svých lyží. Ale sněhové podmínky na sjezdovkách jsou velmi dobré, a to díky přírodnímu sněžení i sněžným dělům, které tu „jedou“ prakticky nepřetržitě, i v době lyžování. Je to sice občas trochu nepříjemné, ale ruku na srdce, sníh na sjezdovkách je nám všem přednější.

Sjezdovky v horních částech obou areálů připomínají klasické alpské dálnice, které nejsou nijak spletité. Celkově převažují modré a červené sjezdovky, takže sklony tratí jsou vesměs „carving-friendly“.

Pokud odstartujete na Timmeljoch, nabízí se samozřejmě varianta prolyžovat se oběma areály na druhou stranu na vrchol Hohe Mut. Toto menší safari vám nabídne všechny druhy sjezdovek a nouze není ani o černé padáky, jakým je například sjezdovka č. 8. Na černých sjezdovkách se mi tu líbí, že jsou dobře přehledné.

Černá sjezdovka č. 8 - Obergurgl

U nás padlo nejvíc nalyžovaných kilometrů na areál Hochgurgl, a to hlavně díky jeho slunnějším sjezdovkám. Naopak nás moc nezaujala pravá strana Obergurglu, kde se z dominantního vrcholu Hohe Mut spouští jen jedna klikatá užší červená sjezdovka. I tak je Hohe Mut fajn zastávkou nejen kvůli jinému pohledu do údolí, ale také díky tamní hospůdce Hohe Mut Alm, u které by se s nadsázkou dalo říct, že je kombinací horské chaty a královského zámečku. Dvě místnosti tu skoro působí jako kulisa v nějaké pohádce, nicméně bez rezervace si tady jen tak neposedíte.

Ani za venkovní terasu se Hohe Mut Alm nemusí nijak stydět. Ačkoli jsou sjezdovky v této části většinu dne zahalené do stínu, terasa je zalitá sluncem v každém rohu. Výhledy do zasněžené divočiny bez známek civilizace jsme si tu užili současně s tradiční rakouskou kuchyní, tedy s Tiroler Gröstlem za 17,50 eura (430 Kč).

Restuarace Top Mountain Crosspoint Restaurace Hohe Mut Alm

V Gurglu jsme za tři dny navštívili tři restaurace a každá měla nápad. První navštívenou byla restaurace Top Mountain Crosspoint, která se nachází přímo u parkoviště na sedle Timmelsjoch a je spojená s muzeem motocyklů. Muzeum se 450 exponáty patří k největším v Evropě. Motorkářskou atmosféru ovšem pocítíte i v samotném interiéru restaurace bez potřeby platit vstupné a výstavní kousky motocyklů tady celkově dokreslují originální design restaurace.

Dalším „must-visit“ občerstvením je Top Mountain Star, což je impozantní kruhový bar s ochozem na vrcholu hory Wurmkogel ve výšce 3 082 metrů. Bar zaujme jak proskleným interiérem, tak i venkovním posezením. Barové stoličky totiž lemují ochoz kolem dokola, a tak máte při občerstvování výhled na všechny strany, dokonce i na italské Dolomity.

Top Mountain Star

Přímo u baru se nachází i vyhlídka s kamzíkem, kterou můžeme označit za takový „instagram-friendly spot“. Těžko říct, co je tu zajímavější, jestli pohádkově omrzlý můstek vedoucí k vyhlídce, nekonečný výhled do malebné krajiny nebo samotná vyhlídka s kamzíkem, který je k vám z nějakého důvodu otočený zády.

Novinkou ze sezony 21/22 je moderní kabinková lanovka Rosskar, která vás přímo z centra Obergurglu vyveze až k restauraci Festkogelalm.

Obergurgl nabízí k ubytování luxusní hotely i pár cenově dostupnějších penzionů. Některá zařízení razí filozofii „ski in – ski out“, tedy z lyžárny vyjdete přímo na sjezdovku a po lyžovačce prakticky zajedete s lyžemi až do pokoje. Až na pár načančaných výloh obchodů se sportovní výbavou je ale Obergurgl spíš poklidnější vesnička bez divokých aprés-ski večírků.