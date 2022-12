Lyžařská balada v Dolomitech. Val Gardena snad nemá jedinou chybičku

Val Gardena je společně s vedlejším areálem Seiser Alm největší lyžařskou oblastí Dolomiti Superski a je součástí slavného lyžařského okruhu Sella Ronda. Zatímco Seiser Alm nabídne výborné podmínky rodinám s dětmi, vrchol Ciampinoi hostí pravidelně světový pohár mužů ve sjezdu, a tak je spektrum lyžařů, kterým se ve Val Gardeně bude líbit, poměrně široké.

Tamní sjezdovky jsou baladou pro lyžařskou duši. Nejsou tu žádné spletité krkolomné pavučiny sjezdovek, najdete tu spíš široké přehledné tratě dálničního charakteru. Pokud jsou sjezdovky členité, tak jen lehce. A pokud se trať stáčí do zatáčky, tak je dostatečně široká a otevřená, aby se dala dobře předvídat i ve vyšší rychlosti.

Méně zkušení lyžaři tu mohou zamířit na pozvolné svahy pod vrcholem Piz Sella, kde najdou modré široké dálnice, které jsme tu po ránu měli dokonale pokryté manšestrovým kobercem. Kdo neholduje rychlým prudkým tratím, tomu se budou tyto pohodové sjezdovky určitě zamlouvat. A navzdory mírnějšímu sklonu se tu dají kroužit příjemné carvové obloučky.

Výzvou pro zkušenější lyžaře může být letošní nový projekt s názvem The Legendary 8. Jde o osm nejvýznamnějších sjezdovek s příběhem, které mají být nejkrásnějšími a nejvýznamnějšími sjezdovkami Dolomit. Nechybí mezi nimi samozřejmě legendární trať Saslong, na které se jezdí světový pohár mužů ve sjezdu a Super G. Ovšem do projektu je zařazena také sjezdovka Falk, která je jednou z nejstarších sjezdovek Dolomit a lyžuje se na ni už od roku 1940. Tato trať nabízí nejen skvělý pohled na pohoří Sella, ale také lehce členitý a středně sportovní profil.

The Legendary 8 – Sjezdovka č. 5 Falk

Další z legendární osmičky je sjezdovka Gardenissima – Senzační. Tu najdete na prosluněné Secedě, jezdí se na ní nejdelší obří slalom světa na konci každé sezony. I tuto sjezdovku si prostě musíte oblíbit. Je široká jak letiště a náramně přehledná, což se hlavně při relativně vyšší rychlosti, která se tu na červeném sportovním sklonu dá hravě získat, docela hodí.

Seceda je opravdu zajímavou částí střediska, protože neleží na „hlavním tahu“ Sella Rondy. Jde spíš o takovou okrajovou část s nižší zalidněností. Z hlavního lyžařského centra Val Gardeny se sem dokonce dostanete speciálním metrem vedoucím pod městečkem St. Christine. Výhodou této části areálu je také orientace sjezdovek. Na rozdíl od sjezdovek na protější straně, které leží po většinu dne ve stínu mohutného skalního zubu Sasso Lungo, jsou totiž od rána na sluníčku.

The Legendary 8 – sjezdovka č. 7 La Longia

The Legendary 8 – Sjezdovka č. 6 Gardenissima

V projektu The Legendary 8 je začleněna i sjezdovka Cir – Ženská, na které se jel v roce 1970 světový pohár žen ve sjezdu. Trať startuje z vrcholu Dantercepies skoro až na hranici s vedlejší lyžařskou oblastí Alta Badia a opět nabízí trochu jiný pohled na signifikantní masiv Sasso Lungo. I tato sjezdovka stojí za opakované jízdy – je příjemně široká, hodně rychlá a pro zpestření nabízí i dvě hravá a dobře přehledná esíčka.

Z výzvy osmi legendárních sjezdovek jsme si ještě vyzkoušeli sjezdovku La Longia – Nejdelší. Ta startuje na Secedě a končí v městečku Ortisei. Po jejím proměnlivém profilu nalyžujete deset kilometrů, čímž patří mezi vůbec nejdelší sjezdovky Dolomit.

Čtyři sjezdovky nám tedy stále chybí, což je škoda, protože pokud bychom pokořili všech osm, dostali bychom v turistické kanceláři Val Gardeny cenu a digitální diplom „The Legendary 8“. Takže co jsme nezvládli my, dejte za nás vy! A nezapomeňte si stáhnout do telefonu aplikaci, kterou si aktivujete vždy na startu konkrétní legendární sjezdovky.

Modré sjezdovky pod vrcholem Piz Sella

Lyžování ve Val Gardeně samozřejmě není jen o osmi legendárních sjezdovkách. Každá část areálu má něco do sebe a každá zaujme trochu jinými sjezdovkami nebo i trochu jiným pohledem na Sasso Lungo nebo Sellu. Zatímco ze Secedy nebo Dantercepies působí masív Sasso Lungo jako jeden celek, ze strany z Col Rodelly směrem do Val di Fassy se nad vámi tyčí tři obří špičaté zuby. A zatímco máte na svižných červených sjezdovkách nad Passo Sella v zádech skalnatý trojzubec, před vámi se otevírá ten nejvýraznější pohled na mohutnou skalní skupinu Sellu.

Val Gardena je součástí slavného lyžařského safari Sella Ronda, tedy lyžařského okruhu obepínajícího pohoří Sella a měřící úctyhodných 40 kilometrů. Projet ho můžete z obou stran, tedy buď po zeleném okruhu, který vede směrem na Val di Fassu, Arabbu a přes Alta Badii zpět do Val Gardeny, nebo opačně po oranžovém okruhu, který je zhruba o dva kilometry delší.

Červená sjezdovka na Plan de Gralba

Shodou náhod a okolností jsme Val Gardenu navštívili právě při světovém poháru mužů ve sjezdu a Super G. Sice jsme si tak nemohli vyzkoušet zmíněnou legendární sjezdovku Saslong, ale jako velcí fanoušci sjezdového lyžování jsme si nemohli přát víc, než být u takové události naživo a zažít atmosféru světového poháru jinak než u televize.

Jako diváci jsme se účastnili jen čtvrtečního sjezdu (15.12.), což byla náhrada za zrušený sjezd v Lake Louise, takže jsme se vyhnuli víkendovému návalu dopředu plánovaných závodů, a byla tak větší možnost setkat se tváří v tvář s našimi lyžařskými idoly. Z Aleksandera Aamodta Kildeho se mi skoro rozklepala kolena! Jinak nás překvapila docela příznivá cena vstupného, která činila 20 eur (490 Kč) na hlavní tribunu. A to byl součástí ceny i nápoj a párek v rohlíku. Zda byla cena vstupného o víkendu vyšší, jsme už nezjistili.

Světový pohár mužů na sjezdovce Saslong

Psát o Val Gardeně a vynechat gastronomii by byl hřích, protože právě na kulinářských zážitcích si tato lyžařská oblast zakládá, a ne náhodou v údolí najdete hned několik michelinských restaurací. Za zastávku samozřejmě stojí prosluněné terásky a horské chaty přímo u sjezdovek. Já osobně nejvíc oceňuji tradiční italská prkýnka plná kvalitního prosciutta, bresaoly nebo sýrů. Je mi to zkrátka tak nějak víc po chuti než rakouský řízek. Doporučovat konkrétní restauraci nemá smysl, prakticky žádnou chybu tu neuděláte, nicméně nás učarovala horská chata Sofie na Secedě. Má krásný exteriér i interiér, dobře tu vaří, a navíc je její terasa po celý den na sluníčku.

Fajnšmekrům opravdu doporučuji navštívit jednu z michelinských restaurací v údolí, tedy Alpenroyal Grand Hotel v Selvě s hvězdným šéfkuchařem Mario Porcellim nebo restauraci Anna Stuben v hotelu Gardena Grödnerhof v Ortisei s hvězdným šéfkuchařem Reimundem Brunnerem.

Michelinská restaurace Anna Stuben Michelinská restaurace Anna Stuben

Nám to nedalo, a když už jsme tolik toho o zdejších gastro zážitcích četli, chtěli jsme nějakou tu michelinskou restauraci vyzkoušet. Zvolili jsme již zmíněnou Annu Stuben v Ortisei. I když jsme do restaurace přišli bez rezervace, měli jsme štěstí na poslední volný stůl (pro jistotu ovšem rezervaci doporučujeme). Netroškařili jsme a rovnou jsme si vybrali šestichodové menu, kdy je ke každému chodu servírované příslušné víno. Ve spojení s dobovým interiérem a jídlem, které bylo naprostou delikatesou, jde o velmi zajímavý zážitek. Celková cenovka pro dva za šestichodové menu včetně vín činila v přepočtu 7 000 Kč, což je cena srovnatelná jako v České republice.

Ve Val Gardeně jsme byli ubytování v městečku Ortisei v apartmánech Altea, které jsou moderně vybavené, navržené do pravého horského stylu a každý apartmán disponuje vlastní kuchyňkou s jídelním stolem, nechybí lednička, mikrovlnka ani myčka na nádobí. Apartmány nabízejí i možnost bohatého snídaňového bufetu a wellnessu s panoramatickou saunou, párou a vířivkou.