Skvělé lyžování v Rakousku. Mölltal je krásně přehledný a panoramatický

Vláček, kabinková lanovka a následně šestisedačková lanovka tu lyžaře vyvážejí na nejvyšší bod střediska, tedy na vrchol Schareck (3 122 m), odkud se po přehledném bezlesém svahu spouští typické alpské dálnice. Díky této nadmořské výšce tu můžete počítat s jistotou sněhu, a to dokonce celoročně.

Dominantní tratí ze Scharecku je sjezdovka číslo 2, která je sice značená modře, žádné lážo plážo obloučkování tu ovšem nečekejte, protože pista je pocitově spíš červená a hned v její horní pasáži naberete pěkné „kule“! Sjezdovka je však nadstandardně široká, takže se tu dá pokládat do pěkně táhlých oblouků a lyže můžete na hranách podržet o trochu déle, abyste si mohli vychutnat dostatečný prostor na sjezdovce.

Tato sjezdovka nemá po celé délce žádné zatáčky ani terénní vlny, její sklon je prakticky konstantní, vyjma spodní části, kde se trať malinko narovnává, takže jde o rozlehlé carvingové prostranství.

Zkrátka nahoře udáte tempo a pokud máte dostatečnou kondici, udržíte se v rytmických obloucích bez jakéhokoli vyrušení až do konce. Vedlejší červená sjezdovka byla v době naší návštěvy věnovaná tréninku lyžařských reprezentací z různých koutů Evropy.

Modrá sjezdovka č.2

Na ledovci najdete i strmé černé sjezdovky, z nichž se nám nejvíc líbila černá pista č. 8, která je široká, přehledná a po prudkém padáku se rovná do příjemné modré, takže máte dostatek času plynule uklidnit rychlost a připravit se na brzdění u nástupu dvousedačkové lanovky. Takovéto dojezdy v podobě přistávací dráhy na letišti by snad měly být povinné pro všechny černé.

Co se týká obtížnosti sjezdovek, je Mölltal příjemně všestranným ledovcem, takže kromě černých a červených sportovních tratí se tu projedete i po pozvolných modrých. Takovou naší „oddechovkou“ se stala červená (pocitově však pro změnu modrá) sjezdovka č. 9, která se po sportovním padáku zalamuje doleva a zvolní na svém tempu, takže se stačí jen převažovat zprava doleva bez velké námahy. Výhled na vodní hladinu nádrže tvoří příznačnou kulisu k téhle pistě.

Červená sjezdovka č. 9 a pohled na přehradu Hochwurtenspeicher

Hlavní restaurací je tu velká samoobslužná restaurace Eissee (2 800 m) u výstupu kabinkové lanovky, která zároveň nabídne i kavárnu a prosluněnou terasu s výhledem na hory. Vybrat si můžete z klasických jídel, jako je guláš, špagety, kuřecí nugetky, germknödl nebo kaiseschmarren, tedy sladký trhanec. Na výběr tu je i z nejrůznějších dortíků, které dobře chutnají, a ještě jsou v kombinaci s alpským výhledem také velmi „instagram-friendly“.

Drobné občerstvení s domácími bagetami, toastem, preclíkem nebo pizzou najdete také u nástupu kabinkové lanovky v kulatém après-ski stanu, kde se dá posedět vevnitř i venku. Pro dámy se tu podává ta nejjemnější hruškovice s hruštičkou. Výhodou je, že odtud se dolů dostanete už pohodlně vláčkem.

Posezení u Europa baru

Co se týká covidových opatření, platí v Rakousku stejně jako v Česku 2G, tedy zakoupit skipas a lyžovat lze, jen pokud se prokážete očkovacím certifikátem nebo potvrzením o prodělání nemoci za posledního půl roku. Pro větší bezpečnost jsou vnitřní prostory jako vlak a lanovky pravidelně dezinfikovány a také různě po středisku jsou rozmístěné dezinfekce pro vaši potřebu. Do kabinky můžete maximálně po čtyřech a maximální kapacita je stanovena i pro vlak, pro nástupiště na kabinku i pro samoobslužnou část restaurace. Do vnitřních prostor je povinná rouška či respirátor, případně nákrčník z nanomateriálu.

Mölltal spadá do Tatra Mountain Resortu, takže tu můžete uplatnit Chytrou sezonku Premium, která dále platí i do Špindlerova Mlýna, Tatranské Lomnice, na Štrbské pleso, Jasnou, na Starý Smokovec, do polského Szczyrku a také na vedlejší rakouský Ankogel.

Samoobslužná restaurace Eissee s venkovní terasou (2 800 m)

O frontu méně budete mít, pokud využijete systém gopass a zakoupíte si skipas dopředu online, takže z parkoviště se můžete vydat rovnou vzhůru na manšestr. Skipas online nakoupíte zde.

Ubytovaní jsme byli v hotelu Flattacherhof v malém městečku Flattach jen 10 minut jízdy autem od ledovce. Hotel zahrnuje poměrně velké a nadstandardně vybavené fitko, takže je vhodný i pro sportovní týmy, a nechybí tu ani sauny s bazénem.