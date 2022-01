Rhétská dráha: vydejte se parádním švýcarským vlakem za zimními zážitky

Vlaky Rhétské dráhy platí ve Švýcarsku nejen za dopravní prostředek, který vás tu dostane na řadu unikátních míst, kam se jinak než vlakem nedostanete, ale také za atrakci, díky níž si můžete užít velkolepá horská panoramata z pohodlných sedaček tichých vagonů.

My se tentokrát zaměřili na Bernina Express, jehož motto zní: „Od ledovců k palmám“, neboť se proplétá z Churu, Davosu nebo ze Svatého Mořice přes Alpy kolem ledovců až do italského Tirana.

Vlaky Rhétské dráhy hrají významnou roli i pro lyžaře v okolí Svatého Mořice, protože ho spojují s okolními lyžařskými satelity, jako jsou ledovcová střediska Lagalb nebo Diavolezza, a cena vlaku je dokonce zahrnutá ve skipasu. My se vydali Bernina Expresem zalyžovat si do lyžařského střediska Diavolezza, kdy nám vlak zastavil na zastávce Bernina Diavolezza jen pár metrů pod nástupní stanicí kabinkové lanovky, ke které nás ovšem pohotově dovezl pojízdný pás.

Na tamní ledovec nás vyvezla velkokapacitní visutá lanovka, která je tu páteřním dopravním prostředkem. V nejhornějším patře střediska pak operuje ještě jedna sedačková lanovka. Středisko tedy co do počtu sjezdovek a lanovek patří spíš k těm menším, nicméně délka tratí a jejich členitý profil by mohly zaujmout nejednoho sportovního lyžaře.

Lyžařský areál Diavolezza

Pokud vám nevadí dvacetiminutové intervaly velkokapacitní kabiny, můžete si dát několik jízd pěkně seshora až dolů, což se dá nazvat jako takové sportovní safari, neboť se tu střídají rychlé červené padáčky s panoramatickými úseky lemujícími vrstevnici, odkud se nabízí až pohádkové výhledy na zasněženou krajinu, ve které je zasazená i nejvýše položená stanice Ospizio Bernina (2 253 m).

Lyžaři-cestovatelé jistě uvítají okružní trať č. 31 měřící 10 kilometrů, což je nejdelší ledovcový sjezd ve Švýcarsku, který vás po ledovci Morteratsch dovede do stejnojmenné železniční stanice, odkud se červeným vláčkem dostanete zpět na Diavolezzu.

Pokud si chcete nasázet jízdu za jízdou, můžete využívat horní sedačkovou lanovku, na kterou nebývá fronta a obsluhuje sportovní červenou sjezdovku, jež ve své horní části nabídne další dvě sportovní varianty.

Lyžařský areál Diavolezza

Vlakem se samozřejmě dostanete pohodlně i do jiných lyžařských středisek, například loni novým „Bärenzugem“, tedy medvědím vagonem, se dostanete každou hodinu z Churu do lyžařského střediska Arosa, které ve spojením s Lenzerheide tvoří největší propojenou lyžařskou arénu Graubündenu. V létě tu navíc můžete spatřit medvědy, proto je jeden z vagonů zasvěcený medvědům.

O zážitek opět nepřijdou ani fandové vláčků. Na trati Chur-Arosa se vlak na 26 kilometrech vyšplhá o 1 000 metrů výš, a navíc jedete i po jednom z nejznámějších viaduktů Rhétských drah – Langwieser viaduktu.

Langwieser viadukt

Další zimní zážitek, který vám tu zprostředkovává výhradně vlak Rhétské dráhy, je sáňkařská dráha Preda/Bergün, která patří k nejznámějším v Evropě. Sáňky můžete mít vlastní nebo si je zapůjčíte v půjčovně Club 99 přímo u hlavního nádraží v Bergünu. Vybírat můžete mezi „volnočasovými“ (turističtější) a sportovními, které kopírují modely světových pohárů. Volnočasové sáňky pro jednoho zapůjčíte za 15 CHF (360 Kč) na den, ty sportovní pak za 25 CHF (595 Kč) na den.

Pak už jen sednete na vlak do Predy, který vás seznámí i s jedním z technických zázraků Švýcarska. Právě z Bergünu do Predy totiž vlak bez ozubení vystoupá o 417 výškových metrů jen pomocí slavných Albula viaduktů a točitých tunelů vytesaných do skal. Zatímco vzdušná vzdálenost činí 6,5 kilometru, ta železniční se díky tunelům a galeriím dostala na 12,6 kilometru.

Albula viadukt na sáňkařské dráze Preda-Bergün

Samotná sáňkařská dráha pak startuje nedaleko stanice Preda, je dlouhá šest kilometrů, má převýšení 400 metrů a je určená široké veřejnosti, takže si tento zážitek můžete dopřát klidně s celou rodinou. V horní části je dráha spíš pozvolná, ale za to máte dostatek času kochat se na otevřeném prostranství švýcarskými horskými skvosty.

Po první třetině dráha trochu zrychlí a v našem případě došlo i na závodní vlastnosti našich sáněk, které šly velmi jednoduše ovládat i v zavřenějších zatáčkách, takže bez brzdění šlo o poměrně adrenalinovou jízdu! Na trati jsme dvakrát podjeli i zmíněné Albula viadukty.

Zhruba v polovině sáňkařské dráhy narazíte na Schneeschloss, tedy hrad postavený ze sněhu, který v sobě ukrývá královsky nazdobený bar s občerstvením. My si tu odpočinuli s horkým punčem za 6,50 CHF (155 Kč) a čerstvým muffinem za 6 CHF (145 Kč).

Sáňkařská dráha Preda-Bergün

Za použití udržované sáňkařské dráhy je potřeba zaplatit poplatek, který pro dospělého činí 12 CHF (285 Kč) , pokud máte Swiss Pass (pas na veškerou dopravu po Švýcarsku) je poplatek 6 CHF (145 Kč). Tento poplatek zaplatíte buď přímo na přepážce na vlakovém nádraží v Bergün spolu s jízdenkou za 9 CHF (215 Kč), nebo v automatu na nástupišti. Provozní doba sáňkařské dráhy je v pondělí od 9:30 do 17 hod, od úterý do neděle pak od 9:30 do 23 hod, takže si můžete vyzkoušet i noční verzi švýcarského sáňkování.

Podobně mimořádný železniční úsek, jako je Bergün-Preda, zdolává Berina Express také přes Bernina průsmyk na trase Svatý Mořic – Tirano, a tato část patří vůbec k nejúchvatnějším tratím světa. Na točité trati bez ozubení tu vlak překonává převýšení 70 promile k nejvýše položené stanici Švýcarska Ospizio Bernina (2 253 m) nedaleko popsaného střediska Diavolezza.

My se na tomto úseku vydali Bernina Expresem na romantické nádražíčko Alp Grüm ležící ve výšce 2 091 metrů, které je současně hotelem i restaurací, jež jsou dostupné pouze vlakem Rhétské dráhy. Místo je známé i díky své 180stupňové zatáčce železnice.

Nádražíčko Alp Grüm

Alp Grüm je obklopený horami ze všech stran, takže jde také o příhodný výchozí bod pro výlety na sněžnicích nebo skialpech. My do Alp Grüm dorazili den předem, abychom si v tamní restauraci mohli vychutnat typický švýcarský pokrm, sýrové fondue, a přenocovali v útulném pokojíčku, ze kterého jsme mohli pozorovat pravidelně pendlující červené vláčky v pozadí s majestátně vyhlížejícími horami.

Druhý den jsme se vydali na výlet na sněžnicích, kdy naší startovní čárou bylo nádražíčko Cavaglia, kam nás serpentinami dopravil za půl hodinku panoramatický Bernina Express. Od nádražíčka jsme se vydali na nenáročný značený Cavaglia Trail 585, který měří 3,8 kilometru a pohodovým tempem se dá zvládnout za hodinu a čtvrt. My jsme si z něj se zastávkami udělali takřka půldenní záležitost.

Úvodní i závěrečná část Cavaglia Trailu se odehrává na otevřené pláni, kde se můžete kochat nejkrásnějšími švýcarskými scenériemi, které se tu zkrátka jen tak neomrzí. V prostřední části trailu se projdete po lesní cestě podél potoka a při troše štěstí zahlédnete i červený vlak na viaduktu.

Výlet na sněžnicích - Cavaglia Trail

Pokud nemáte vlastní sněžnice, můžete si je zapůjčit v Poschiavu, kam se rovněž můžete svézt vláčkem Rhétských drah. Zapůjčení sněžnic si ideálně domluvte dopředu na této adrese, veškeré další dotazy ohledně výletů do okolí vám zodpoví na info@valposchiavo.ch. Vydat se samozřejmě můžete i do hor přímo z Alp Grüm, kvůli riziku lavin sem ovšem doporučujeme vydat se s průvodcem, kterého si můžete zajistit zde.

Jestliže chcete celý svůj švýcarský výlet pojmout ve znamení cestování vlakem už od startu, můžete vyrazit do Švýcarska z Prahy nočním vlakem v 18 hod, který naváže v Landquartu na vlaky Rhétské dráhy, a tak například v Davos Klosters stíháte prakticky první lano. V rámci vnitrostátní dopravy pak můžete využít švýcarský Swiss Pass, který vám umožní cestovat všemi švýcarskými dopravními prostředky, od vlaků přes autobusy až po lodě.