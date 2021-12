Když hory mají styl. Prozkoumali jsme švýcarské středisko Davos Klosters

Aktuálně můžete znovu od 4.12. cestovat za poloprázdnými švýcarskými sjezdovkami bez nutnosti desetidenní karantény. Podmínkou je však negativní PCR test před vstupem do země a následně mezi 4. a 7. dnem pobytu podstoupení PCR nebo antigenního testu. To platí pro všechny, tedy pro neočkované, očkované i uzdravené. Seznam míst, kde se můžete nechat testovat, najdete zde.

V oblasti Davos Klosters je od 3. 12. každodenně v provozu areál Parsenn Davos, Parsenn Klosters a Jakobshorn. Madrisa a Rinerhorn s každodenním provozem začaly od 18. 12. a freeridová Pischa začne od 26. 12. Pozor při koupi skipasu – za kartu tu neplatíte zálohu, ale kupujete si ji za 5 CHF (125 Kč), a při dalších návštěvách nejen ve Švýcarsku si ji můžete znovu „nabít“. Pokud už takovou čipovou kartu odněkud máte, předložte ji hned u nákupu skipasu.

Přímo z městečka Davos se můžete na jedné straně nechat vyvézt kapacitní kabinou do kompaktního areálu Jakobshorn, na straně druhé vás pro změnu pozemní lanovka dostane do rozlehlejšího areálu Parsenn, který je propojený s komornějším střediskem Klosters.

Vlakem nebo autobusem se pak můžete z Davosu svézt do rodinného areálu Madrisa nebo na „odstrčený“ Rinerhorn.

Parsenn, sjezdovka č. 15

Přímo z Davosu se zvedá také zubačka Schatzalpbahn, která však není v rámci skipasu. Jednotlivá střediska jsou mezi sebou v údolí propojená červenými vláčky Rhétské dráhy.

My jsme z Davosu nejprve zamířili na Jakobshorn, který jsme si už posledně oblíbili pro jeho sportovní sjezdovky a jednoduchou orientaci. Tratě se tu spouští jedna vedle druhé, takže se tu nezdržujete nějakými delšími přejezdy nebo nezáživnými traverzy. Sklony sjezdovek se sice na mapičce převážně modrají, osobně bych je však klidně zařadila mezi svižné červené, na kterých se lyže na hrany chtějí stavět skoro samy.

Červená sjezdovka č. 6, Usser Isch, Jakobshorn

Sjezdovky na Jakobshornu se mi líbí jednak díky sportovnímu profilu, jednak díky dostatečné přehlednosti, kdy můžete vidět dlouho před sebe, kam a jak se bude trať odvíjet. Na ostřejší jízdu po hranách jsme si nejčastěji volili jezdivou sjezdovku č. 4 a 6, na pohodové kroužení a kochání se krajinou zas modrou pistu č. 9 v pravé části Jakobshornu.

Docela nás překvapilo, jak moc dobře je takto koncem listopadu už připravený a upravený snowpark Jatzpark. Jatzpark najdete úplně v pravé části Jakobshornu, když se díváte zespoda nahoru, a zaujme jak začátečníky, tak klidně i profíky.

Davos Klosters

Už teď je tu připravených pár překážek, malé skoky, tři větší skoky a jeden velký big air. Bylo vidět, že tamní skokani už tam nějaký ten pátek lítají, a bylo se na co dívat.

Další den jsme vyrazili okouknout sjezdovky i na protějším areálu Parsenn, kam nás z Davos Dorfu vyvezl červený pozemní vláček. Parsenn je na rozdíl od Jakobshornu větší, rozprostírá se na vícero kopcích a sjezdovky se tu různě propojují nebo na sebe navazují kratšími či delšími přejezdy.

Celkově se dá říct, že tratě na Parsennu jsou mírnější, širší, spíš pohodové, ačkoli i tady samozřejmě najdete nějakou tu ryze sportovní sekci, jako například na červené sjezdovce č. 19. Tu jsme koneckonců jezdili poměrně často, protože v době naší návštěvy tu bylo minus 15 stupňů Celsia, a tak nám přišla vhod vyhřívaná sedačková lanovka s bublinou, která právě tuto sjezdovku obsluhovala.

Davos Klosters

Příjemně sportovní sjezdovkou na Parsennu je také hned ta první, na kterou narazíte, jakmile vystoupíte z pozemní lanovky. Jde o modrou sjezdovku č. 11, která se místy i začervená, takže je ideální na pohodové překlápění lyží z hrany na hranu.

Minulý týden napadlo v Davosu dohromady tak půl metru sněhu, takže bylo možné zakusit i něco málo z volného terénu, koneckonců Davos patří mezi střediska nabízející i freeridové vyžití, hlavně tedy v areálu Jakobshorn, kde najdete i oficiálně značené freeridové trati. Protože v době naší návštěvy fungoval Jakobshorn jen víkendově, zastihla nás sněhová nadílka při ježdění na Parsennu, který tedy sice až tak freeridový není, ale nám ke štěstí stačilo i pár obloučků jen tak pro radost hned vedle sjezdovky.

Freeride vedle sjezdovky č. 19, Parsenn

Trošku delší freeride jsme si pak střihli z nejvyššího bodu střediska Weissfluhgipfel (2 844 m), kam nás ze stanice Weissfluhjoch vyvezla kapacitní kabinková lanovka. Překvapilo nás, že na vrchol vyváželi opravdu jen lyžaře s širokými lyžemi. My jsme po ránu kroužili obloučky nejdřív na sjezdovkách, takže jsme propásli panenské pláně, nicméně i tak se díky prudkému sklonu jelo pěkně a místy lítal sníh až přes ramena. Tato freeridová trať je sice krátká, ale hezky přehledná a příjemně prudká.

Co se týká podmínek restaurací, záleželo často na provozovateli. Někde po nás chtěli jen QR kód, někde k tomu i občanský průkaz. Zcela bez omezení a potřeby QR kódů fungovaly venkovní terásky, na kterých hrála hudba a žilo to jako za „starých časů“. Naší oblíbenou na Jakobshornu je teráska restaurace Jatzhütte a také restaurace Güggel – obě leží u zadního snowparku Jatzparku.

Svařák na terásce restaurace Güggel

Na Parsennu jsme si zas oblíbili malou hospůdku Mugga Hütta, kterou sice známe už z minulých let, ale letos má tento podnik nově jiný provozovatel a je to zas trochu jiný zážitek – ještě lepší! K jídlu se tu střídají typická švýcarská jídla, jako je raclette nebo fondue, a pokud byste měli pocit, že tyto fondue vám chutnají víc než kterékoli jiné, je to kvůli speciální receptuře, kterou si tento podnik nechává dělat na míru. Za sebe můžeme říct, že lepší sýrové fondue jsme zatím jinde nejedli. Navíc pak co chvíli chodila sympatická obsluha s dalšími zajímavostmi, třeba se šnapsem „Flämmli“, který si sami uděláte pomocí kafe, hruškovice, dvou kostek cukru a plamínkem ohně.

Davos je také slavné středisko pro bežecké lyžování a najdete tu až přes 100 kilometrů upravovaných běžeckých tras. Na běžky můžete klidně vyrazit i večer, protože jeden z okruhů je i osvětlený a najdete ho, když pojedete směrem do údolí Dischmatal. Běžecké okruhy jsou tu zdarma.

Davos Klosters

Až stoletou tradici má v Davosu také zimní stadion, který byl před dvěma lety nově rekonstruován. Až vás tedy přestane bavit večerní après-ski, vyrazte klidně na hokej. V současné době se ve Švýcarsku na tyto akce stejně jako například do restaurací uplatňuje 2G, takže je potřeba mít certifikát o očkování nebo o prodělání nemoci. Na stadionu už se pak můžete pohybovat bez roušek.

Pokud navštívíte Davos v předvánoční době, můžete si tu udělat romantickou večerní procházku na vánoční trhy, které se konají na malém náměstíčku u stanice autobusu Schatzalpbahn. Budete si tu moct zakoupit nejrůznější vánoční dekorace, samozřejmě se tu najde i něco pod zub a na zahřátí, jako je například Weisswurst nebo svařák či punč.