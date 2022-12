S dětmi na lyže do Rakouska. Tato dvě střediska jsou sázkou na jistotu

1 SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental

V této lyžařské oblasti existuje jediná věc, kvůli které byste si dokázali nevšimnout, že jste v Alpách. Jsou to nápady. Těžko najít v Rakousku skiareál, který by měl víc ulítlých idejí. A co je ulítlé, přitahuje děti jako magnet. Už ten název. Jako by to bylo zaklínadlo. A proč taky ne. Po sjezdovkách se tu na lyžích prohánějí čarodějnice a na umění nočního sáňkování na osvětlené čarodějnické dráze vás baby jagy připravují v sáňkařské škole.

Stačí si to představit. Je jeden z nepříjemných prosincových dnů, nahoře na kopcích v 1 600 metrech sedí mraky, fouká a drobně ostře sněží. Typický zážitek z lyžování v Alpách přesně ve chvíli, kdy člověk konečně dorazí s celou rodinkou pod svah. V takové situaci to řada rodičů malých dětí vzdává, protože táhnout ratolesti s kompletní lyžařskou výbavou lanovkou nahoru do psího počasí je o nervy.

Sjezdovky pod masivem Wilder Kaiser

Jenže ve SkiWeltu v Kitzbühelských Alpách pod filmovým masivem Wilder Kaiser je úplně jedno, jaké počasí zrovna je. Děti se tu učí lyžovat dole ve městě za kostelem. Třeba lyžařská škola v Ellmau s kouzelníkem z Kanárských ostrovů jako instruktorem, který mezi triky s desetieurovkou vštěpuje potomkům základní sjezdové pozice, je prostě výhra. Řádí se tu a sjíždí a trochu padá a jakoby mimochodem i učí lyžovat. V centru města. A nikomu nevadí, že o pár set metrů výš právě není na krok vidět. Lyže do „pizzy“ (špičky k sobě) nebo do „pommes“ (špičky vodorovně) pochopí i prťata s nulovou znalostí němčiny.

A na závěr koulovačka s instruktory a jízda na skútru, zatímco tatínek drtí v mlze pisty a maminka za rohem obchody. Ideální kombinace. A to nejen v Ellmau.

Celý SkiWelt patří k nejmodernějším, nejekologičtějším a největším lyžařským kolotočům na světě. Bydlet se dá v několika obcích, které areál obkružují: Going, Ellmau, Scheffau, Söll, Itter, Hopfgarten, Westendorf, Brixen. A z každé je to trochu jiný SkiWelt.

Naši známí si rok co rok vybírají na lyžování jiné místo. Podle toho, v jak moc prudícím věku děti zrovna jsou. Být u nástupu na lanovku do pěti minut od ubytování, aniž by se v autě dramaticky schylovalo k rodinné rozepři, se prostě počítá.

SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental

A pak napadne čerstvý prašan, udělá se sluníčko a nahoře člověk zůstane paf. I děti, protože masiv Wilder Kaiser je z těch 1 500 metrů nad mořem ještě daleko císařštější než z údolí. Rozevřou se modré a červené „dálnice“ s pravidelnými varhánky a vy se můžete překlápět z jednoho svahu na druhý, střídat světové strany, testovat různé výhledy, dopady slunečních paprsků a to všechno s dětmi, protože tady se dá po sjezdovkách putovat nekonečně dlouho, skoro stejně jako ve Francii ve Třech údolích.

Jak říká jeden můj kamarád – všechno tu je takové „kuschelig“. Včetně těch horských chalup s tyrolskou stravou a domácími panáčky na zažívání. Na 270 kilometrech pist vydrží člověk týden, a kdyby se přece jen nudil, je tu ještě největší lyžařský okruh na světě – KitzSkiWelt Tour. Přesně 88 propojených kilometrů s celkovým převýšením 17 232 metrů se dá stihnout za den. Vlastně musí.

Co potřebujete vědět * Dopravní dostupnost je vynikající, od tyrolské dálnice A12 je to necelých čtrnáct kilometrů, pozor na dopravní špičku kolem Mnichova.

* Šestidenní skipas stojí dospělého 311,50 eura (7 630 Kč), dítě 156 eur (3 820 Kč). Děti narozené v roce 2017 a později jezdí zadarmo. SkiWelt.at je součástí SuperSkiCard Premium (koupíte na pokladně nebo online), kam patří 85 lyžařských oblastí s 2 750 kilometry sjezdovek.

* Pokud si jeden rodič zakoupí skipas minimálně na tři dny, jezdí od 18. března dál všechny děti do 15 let v celém lyžařském resortu zdarma.

www.skiwelt.at

2 Bad Kleinkirchheim

Bad Kleinkirchheim

Mám známého, který sem jezdí na lyže s ratolestmi každý rok. Prý je to tu pro dětičky ráj. Jiní kamarádi míří každoročně na zimní dovolenou v Alpách jedině sem – dvoje termály, mořský „ozón“, celkově taková jižnější atmosféra, a hlavně ty sluncem zalité svahy!

A teď je nás tu najednou devatenáct, deset dětí různého věku, které mají jediný úkol: otestovat, jestli sem do Korutan na lyže pojedeme příští rok zase.

Autem to nakonec byla taková trochu cesta k moři, jen před Villachem jsme to stočili na východ a po 25 kilometrech stoupání jsme tu.

Bad Kleinkirchheim má zvuk. Klidně si tu jako průvodce na pistách objednáte olympijského vítěze. Franz Klammer je sjezdařská legenda a lyžovat s ním je pro děti zážitek větší než pokořit za den tři ledovce. Kde jinde se jim to poštěstí?

Lázně v Bad Kleinkirchheimu

A taky si tu klidně můžete dovolit ten luxus, že budete jen celý den sedět na terase a koukat na přírodu, zatímco děti budou „po baráku“ svobodně podnikat, co se jim zachce. Tedy podle toho, kde zrovna bydlíte. Skiareál má sto kilometrů sjezdovek a táhne se od Bad Kleinkirchheimu po St. Oswald. A tady nahoře už ty výhledy fakt stojí za to. Nockberge čili „Nočkové hory“ jsou biosférický park UNESCO a je na co se dívat.

Výhoda vícedenních skipasů v Bad Kleinkirchheimu je ta, že se každé ráno po probuzení a vyhlédnutí z okna hlasuje, jestli se jde se skipasem na sníh, nebo do vody. Buď sto kilometrů sjezdovek, nebo lázně Römerbad. Jak říkají místní: „Ski, oder Therme“.

Důležité je nenechat děti ovládnout situaci. Protože ty, co chtějí dobrovolně a nadšeně na lyže, se na rozdíl od těch, co stojí nastoupené hned ráno v plavkách, počítají v jednotkách. Ale ta horká termální voda funguje jako úžasná motivace – pět hodin lyžování na svahu, čtyři hodiny večerního koupání v lázních. Domluveno. A komu se nechce platit večerní vstupné navíc, koupí si další místní výmysl: skipas Ski + Therme. Důležité je to plus.

Bad Kleinkirchheim. Představa, že děti za jeden den přejedou z jedné strany střediska na druhou a zase zpátky, vypadá po ránu šíleně. Šílené je na tom ale jen to, jak rychlý ten přesun nakonec je.

A pak už je tu to lyžování. Představa, že děti za jeden den přejedou z jedné strany střediska na druhou a zase zpátky, vypadá po ránu šíleně. Šílené je na tom ale jen to, jak rychlý ten přesun nakonec je. Dlouhé, široké pisty bez mezistanic, o kterých si člověk myslí, že je dítě nedá, jsou úžasným tréninkovým terénem. Prostě se vyjede lanovkou až nahoru a potom se sjíždí až dolů. Zastávky jen na smrkání.

A na kopcích nad St. Oswaldem to vypadá trochu jako ve Francii. Nebo v Itálii. Každopádně je to tam takový jih šmrncnutý Rakouskem. A slunce svítí a svítí a svítí.