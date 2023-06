Jeďte vlakem až do hor. Letní výlet Bernina Expressem kolem ledovců a jezer

Výlet jsme začali ve Svatém Mořici, kde jsme nasedli na Bernina Express, pro který jsou typická panoramatická okna, takže z přírodních krás vidíte ještě víc. A o to v Bernina Expressu jde, protože projíždíte po nejvýše položené trati v Alpách, takže ty nejkrásnější švýcarské scenérie zahrnují jak ledovce, tak tyrkysově modrá jezera. Všechno navíc vidíte přímo z pohodlí vlaku bez nutnosti dlouhého vandru nebo cyklovýletu.

Motto Bernina Expressu zní „Od ledovců k palmám“, takže už za městečkem Ponteresina jsme se díky výhledu na mohutné ledovce nemohli odlepit od okna. Když už jsme zavařili foťáky a kamery, rozhodla se graubündenská krajinka vytasit s dalším esem v rukávu, kterým bylo jezero Lago Bianco u stanice Ospizio Bernina (2 253 m), což je vůbec nejvýše položená železniční stanice Rhétské dráhy. Zcela právem se jí přezdívá „Střecha Rhétské dráhy“.

Jezero Lagho Bianco

Z Ospizio Bernina vlak začne postupně klesat přes romantické nádražíčko Alp Grüm, zastávku Cavaglii až do městečka Poschiavo, za kterým vlak opět těsně lemuje jezero, tentokrát Lagho di Poschiavo. Toto jezero už sice není tyrkysově modré a nekontrují mu ledovce, na druhou stranu máte díky rozbouřené hladině pocit, že jedete podél moře. O tom, že s mořem nejsem až tak od věci, svědčí i „Miralago Beach“ na samém jihu jezera u stanice Miralago. Není to sice písčitá pláž se slunečníky, ale terasa na zelené trávě s výhledem na jezero a možnost objednat si dobrý drink by mohlo leckoho donutit vystoupit z vlaku a dát si tu pauzu.

Až do Tirana jsme sice nedojeli, ale nenechali jsme si ujít ještě jedno fotogenické místo jen pár minut za Miralagem – unikátní točitý viadukt Brusio, který na vás kouká takřka z každé brožurky Rhétské dráhy.

Viadukt Brusio

V jakékoli stanici si samozřejmě můžete vystoupit a podniknout výlet za krásami švýcarských Alp. My jsme vystoupili na nádražíčku Alp Grüm, které je dostupné pouze vlakem Rhétské dráhy, a odtud jsme se klesající horskou pěšinou vydali na nedaleké tyrkysově modré jezero Lagh da Palü. Jezero Lagh da Palü se nachází jen půlhodinku od nádraží Alp Grüm, takže celý výlet i se svačinou u jezera zabere něco málo přes hodinku.

Vlaky Rhétské dráhy jsou dobrým pomocníkem také při cykloturistice, koneckonců trasu Svatý Mořic – Tirano kopíruje i cyklotrasa MTB Bernina Express, takže kdykoli dojdou síly, můžete naskočit na vlak. Typický alpský trail s minimem náročnosti na techniku vede z Ospozio Bernina do Morteratsch, tam zas můžete využít vlaku RHB a dostat se zpátky na místo startu, případně jinam.

Trail Ospizio Bernina – Morteratsch

Náš předpokládaný hodinový sjezd se nám díky zastavování na výhledy skoro o polovinu protáhl. Trail po celou dobu jede svižně z kopce a je potřeba jen minimum šlapání. Na trati se střídá vyhlazená pěšinka s občasnými techničtějšími kamenitými pasážemi, ale vše zvládne i rekreační jezdec.

O něco techničtější trail vede z Ospizio Bernina na druhou stranu směrem do Poschiava, respektive od železniční stanice je potřeba vyšlápnout malý kopec k restauraci Cambrena a odtud jet asi dvě minuty po hlavní silnici na Bernina Pass. Prakticky za cedulí Bernina Passu startuje po pravé straně zmíněný trail a už v jeho úvodu cítíte ty pravé trailové vibrace, protože se jede už od začátku po ortodoxní turistické pěšině plné kamenů a po plynulých pasážích, takže rovnou odemykejte tlumiče a připravte se na kilometry poctivého terénu.

Trail Bernina Pass – Poschiavo

Trail je zhruba 20 kilometrů dlouhý, střídají se na něm i mírné výjezdy, ale vše se odehrává na přírodní pěšině a samozřejmě jak jinak než s výhledem na hory. Jediné, co chvílemi trochu kazí atmosféru, je nedaleká silnice – jde ovšem jen o horní část trailu a pořád tu zbývá dost výhledů na to, aby vás silnice nijak nerušila.

Pokud chcete brázdit železnici Rhétské dráhy, jak se vám zlíbí, nastupovat a vystupovat, kde se vám zamane, doporučujeme zakoupit Swiss Travel Pass, který vám nějaký ten frank ušetří. Navíc platí nejen na vlaky, ale na celou veřejnou švýcarskou dopravu, včetně například lodí nebo některých lanovek.