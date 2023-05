Kouzlo zážitkového vlaku. Za zábavou na světových tratích stojí česká firma

Když byl čerstvý čtyřicátník a světově úspěšný byznysmen Jan Kolář v 90. letech 20. století ještě malý kluk, hrál si doma jako spousta vrstevníků s vláčky. Ale už tehdy si hrál trochu jinak.

„Nebavilo mě jen vypravit vlak měřítka TT na koleje a jezdit s ním dokola, zajímalo mě technické pozadí toho všeho,“ vypráví šéf pražské firmy Passengera, která se už brzy postará o zábavu cestujících na kolejích úplně všech světadílů – s výjimkou Antarktidy pochopitelně.

Tehdy dal táta Kolář synovi do ruky pájku a cín, vysvětlil mu základní postupy a malý vláčkař se pustil do technického rozvoje domácího kolejiště. „Chtěl jsem to trochu digitalizovat,“ vtipkuje po letech.