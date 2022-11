Svezení nejdelším vlakem světa. Tři tisíce tun jelo překvapivě potichu

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Budeme mít 20 minut zpoždění, ohlásil v původně plánovaném čase odjezdu 14:00 průvodčí nejdelšího osobního vlaku v dějinách světových železnic. Důvod: porucha kamery na čele vlaku. Dá rozum, že taková událost se musí důkladně zdokumentovat. Čili čekáme.

Přesně ve 14:20 se bezmála dvoukilometrová elektrická souprava dává do pohybu. Naprosto plynule, docela neslyšně, vlastně nenápadně. Do rovné stovky spřažených vagonů by se teoreticky vešly tisíce pasažérů, je nás však jen zlomek, odhaduji to na dvě stovky lidí ve čtyřech vyhrazených vozech.

„Největší výzva? Zajistit, že celý vlak bude pohromadě opravdu spolehlivě fungovat, že dokáže naráz akcelerovat i brzdit a že udržíme stabilitu napájecího systému,“ řekl pro magazín Víkend DNES a iDNES.cz Renato Fasciati, ředitel Rhätské dráhy.

Švýcarští železničáři rekordní jízdu nacvičovali v předstihu, nechtěli si uříznout ostudu. Dva ze tří pokusů byly poučné – nepovedly se. „Teprve třetí generálka vyšla, že jsme si troufli říct: Jdeme do toho! Zkusíme světový rekord se zápisem do Guinnessovy knihy.“

Švýcarská improvizace

Řada detailů okolo vypravení rekordního vlaku, složeného z nejmodernějších čtyřvozových jednotek Stadler Capricorn, přesto působila překvapivě „nešvýcarsky“. V zemi, kde lidé vyloženě nemají rádi improvizaci a na všechno platí pevně daná pravidla, tak třeba koukaly z oken rekordního vlaku narychlo pospojované kabely.

Landwasser. Dlouhatánský vlak přejel i po známém kamenném viaduktu nad alpskou říčkou Landwasser.

„Museli jsme v první řadě zajistit naprosto spolehlivou komunikaci mezi všemi sedmi strojvůdci a dvěma desítkami techniků,“ zdůraznil ředitel Fasciati. „A jelikož jedna ze zkoušek ukázala, že bezdrátově to nepůjde, pomohl nám polní telefon švýcarské Civilní ochrany.“

Pikantní byl také nástup do rekordního vlaku. Kvůli uzavření trati nás k němu vyvezli už dlouho před polednem, načež jsme přes dvě hodiny postávali v mrazivém alpském tunelu, z jehož útrob souprava startovala. Připravili tam raut a slavnostní proslovy, leč v ledovém průvanu se zamýšlená sláva změnila v zoufalé hledání aspoň náznaků závětří v bezpečnostních výklencích podzemní stavby.

Podívaná. Do alpské vsi Bergün se sjely tisíce fanoušků železnic, aby sledovaly rekordní vlak.

Jak jsem záviděl všem, kteří tu překrásnou podzimní sobotu 29. října trávili čekáním na alpském sluníčku! V horské farmářské vsi Bergün se konal „vlakologický“ festival pro tři tisíce šťastlivců, kteří stihli během pár desítek minut vykoupit vstupenky, další tisíce nadšenců na kolech i pěšky sledovaly rekordní vlak podél kolejí na trase Preda–Bergün–Filisur–Alvaneu.

Rekordní vlak v číslech

Takřka 25 km po alpské úzkokolejce zapsané v seznamu UNESCO ujel rekordní vlak přibližně za 70 minut, s jednou plánovanou zastávkou a průměrnou rychlostí okolo 30 km/h. Překonal přitom převýšení 789 metrů. Jelo se z kopce skrz 22 tunelů a přes 48 viaduktů – leckteré z staveb jsou točité, a tak je na leteckých záběrech vidět tentýž vlak až ve čtyřech patrech nad sebou.

Švýcarská železniční společnost vypravila nejdelší osobní vlak na světě, souprava měla téměř dva kilometry. (29. října 2022)

„Během rekordní jízdy vlak o hmotnosti 2 990 tun díky brzdění vygeneroval rekuperací 4 000 kWh elektřiny,“ vypočítal Simon Rageth, mluvčí Rhätské dráhy, která dlouhatánskou soupravu vypravila na oslavu 175 let železničního provozu ve Švýcarsku. „Do řídicího systému vlaků jsme pro tuto jízdu nahráli speciální software, který omezoval mechanické brzdění ve prospěch elektrického.“

Byla to velkolepá kolejová improvizace, důkazem budiž i vtipný detail ohledně délky rekordního vlaku. Nikdo ji zjevně přesně neznal až do finálního přeměření komisaři Guinnessovy knihy. Alpští železničáři avizovali 1 910 metrů, na certifikáty pro hosty nechali natisknout 1 911 metrů, oficiální rekord má nakonec hodnotu 1 906 metrů.