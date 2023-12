Katastrofy, které se nestaly. Mezinárodní projekt učí, jak jim předcházet

Když někde udeří tornádo anebo zemětřesení, oběti jdou do desetitisíců a škody do miliard. A každý hned ví, co bylo špatně. Ale tam, kde ničivá podobná událost neskončí katastrofou, se už bohužel nedozvíme, co lidé udělali jinak a dobře. A to by rád změnil projekt Disasters Avoided.