Edinburgh je srdcem skotské historie. Navštivte místní děsivé uličky

Doslova do minulosti vás vtáhne středověká část města s ulicemi plnými soch a pamětních tabulí, tak trochu starobyle ovšem působí i elegantní Nové město. To až tak nové není a spolu se starou částí je zapsáno na listině kulturního dědictví UNESCO. Oproti Inverness, které je sice bránou do Skotské vysočiny, má Edinburgh výhodu přímých letů de facto z každé evropské metropole. My bereme první spoj a už v půl deváté přesedáme z letadla na autobus, který v desetiminutových intervalech pendluje mezi letištěm a centrem.