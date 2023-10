Kde pili vikingové i křižáci. Navštivte deset nejstarších hospod na světě

10. White Horse Tavern, Newport, Rhode Island, USA (1673)

White Horse Tavern, kterou bychom našli v Newportu na Rhode Islandu, je pokládána za nejstarší stále fungující hospodu v USA a desátou nejstarší na světě. Založena byla evropskými osadníky v roce 1673. V rozměrově úctyhodné červené budově, která je ukázkovým příkladem americké architektury sedmnáctého století, se scházela tehdejší honorace. Říká se, že právě tady se zrodil pojem „obchodníkův oběd“ odkazující na zvyk veřejných činitelů nechat si oběd proplácet z městské kasy.

Takové švindly hostinským zřejmě nevadily, i vzhledem k tomu, že se majitelem hospody v roce 1702 stal známý pirát William Mayes. Ačkoli místní nedali na piráta dopustit, britské koloniální správě byl trnem v oku. Záhy tak podnik předal své sestře, v jejíž rodině zůstal bezmála dvě stě let.

Avšak ne všichni majitelé se mu věnovali tak, jak by si zasloužil. V polovině minulého století budova zchátrala natolik, že jí hrozila demolice. Naštěstí se jí dostalo památkové ochrany, byla pečlivě zrekonstruována, a dál tak může sloužit svému původnímu účelu.

9. Hofbräuhaus am Platzl, Mnichov, Německo, (1589)

Pivnici a pivovar Hofbräuhaus am Platzl v Mnichově nezaložil nikdo menší než bavorský vévoda Vilém V. v roce 1589. Nikoli aby potěšil své poddané – zásobovat zlatavým mokem měly vévodský dvůr. Vilémova rezidence tehdy stála hned za rohem, takže nouzí o pivo skutečně netrpěl. To tehdy vypadalo a chutnalo jinak než dnes, bývalo husté a tmavé. Vilémův syn Maxmilián I. o něj příliš nestál, zachutnalo mu však pivo světlé, pšeničné. Z jeho rozhodnutí získal Hofbräuhaus am Platzl monopol na jeho výrobu.

V roce 1612 vymyslel místní sládek jeho silnější verzi, zvanou Maibock, které město vděčí bez nadsázky za svou existenci. Když za třicetileté války, v roce 1632, přitáhla vojska švédského krále Gustava Adolfa, hrozila vyrabovat a vypálit celý Mnichov. Měšťané krále usmlouvali, aby město ušetřil za šest tisíc galonů (zhruba 22 800 litrů) místního piva, především právě silného Maibocku.

Kráčely tudy i moderní dějiny. Právě v této pivnici Adolf Hitler v roce 1921 představil nový program strany DAP. Mezi 25 body byla antisemitská opatření či odmítnutí Versailleské mírové smlouvy. Hosty tu byli i Vladimir Lenin, Michail Gorbačov či američtí prezidenti John F. Kennedy a George H. W. Bush.