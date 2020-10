Tchajwancům chybí létání, během koronaviru skupují lety do nikam

„Tyto speciální lety odlétají a přistávají v bodu A. Naopak úkolem běžného letu je dopravit cestující z bodu A do bodu B, a proto pasažéři vnímají létání hlavně jako způsob dopravy. Během letu do nikam pak mají mnohem hlubší prožitek,“ vysvětluje letuška Emma Liou.

Stroje opustí vzletovou dráhu tchajwanského mezinárodního letiště Tchao-jüan. Pasažéři stráví na jeho palubě několik hodin a ze vzduchu se mohou pokochat krásami své země. Spatří vysoké hory národního parku Taroko, překrásné Jezero slunce a měsíce nebo japonský ostrov Mijakodžima. Pak se letadlo vrátí zpět na tchajwanské letiště.

„Byla jsem velmi překvapená, že jsme letěli nad ostrovem Mijakodžima,“ říká pasažérka Tessa Ko. „Z ptačí perspektivy vypadá tento kus země velmi organizovaně, je to opravdu krásný pohled. Naštěstí nebylo oblačno, takže jsme si vychutnali krásný zážitek,“ pochvaluje si.

Vyhlídkový let do nikam působí na Tchajwance jako nostalgická vzpomínka na dobu před pandemií koronaviru.

„Já sám pracuji v turistickém průmyslu, ale v současnosti kvůli pandemii covidu-19 nemohu létat do zahraničí. Proto si tento let velmi užívám, a tak trochu relaxuji,“ říká jeden z pasažérů na palubě.

Vyhlídkový let nabídla společnost Starlux Airlines poprvé v srpnu a letenky šly doslova na dračku. Za pouhých třicet sekund se vyprodalo všech 188 míst na palubě stoje. Cenově vychází letenka v přepočtu na více než čtyři a půl tisíce korun.

Pandemie koronaviru znamená pro letecké společnosti po celém světě obrovské finanční ztráty. Podle Asociace asijsko-pacifických aerolinek (AAPA) se letecká doprava v tomto regionu snížila o 97,5 procenta. Tchajwanské a japonské letecké společnosti vysílají své letouny na cesty do nikam hlavně proto, aby alespoň trochu snížily ekonomické dopady.

„Letecké společnosti nabízejí lety do nikam, protože jsou k tomu nuceny. Musíme naplnit poptávku, ale z ekonomického hlediska samozřejmě nejsou tyto lety zase tolik výnosné,“ říká Nieh Kchuo-Wej, mluvčí společnosti Starlux Airlines.

Proti trendu letů do nikam se však začala ozývat kritika lidí z řad ekologických aktivistů. Zastáncům životního prostředí se nelíbí, že do ovzduší zbytečně unikají uhlíkové emise, které přispívají ke stále se zhoršující klimatické krizi.

Lety do nikam nabízí i australský dopravce Qantas Airways. Jeho sedmihodinový vyhlídkový let kolem Velké útesové bariéry se vyprodal během deseti minut. Cena letenek se pohybuje mezi 787 a 3 787 australskými dolary (13 až 62,5 tisíce korun). Celkem 134 dostupných míst se vyprodalo rychle. „Je to nejspíš nejrychleji vyprodaný let v historii společnosti,“ řekla agentuře Reuters mluvčí Qantas.

Jinou možnost, jak se vypořádat s nepříznivými ekonomickými dopady pandemie, zvolily Singapore Airlines – společnost otevřela ve svém obřím Airbusu A380 restauraci.