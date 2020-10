Ženy se na letišti musely svléct donaha. Prohlíželi je, jestli neporodily

Letu z Kataru do Austrálie se zúčastnilo celkem 34 cestujících. Chvíli před odletem požádaly aerolinky Qatar Airlines všechny ženy v letadle, aby zase vystoupily.



„Po třech hodinách se vrátily na palubu, a všechny vypadaly rozrušeně,“ řekl jeden z cestujících Wolfgang Babeck pro deník The Guardian.

„Bavily se o tom, co se stalo, říkaly, že to je nepřípustné a odporné. Nějaká z nich plakala,“ dodal Babeck.

Ženy mu popsaly, co se před odletem odehrálo. Zaměstnanci je prý odvedli k připraveným ambulancím, aniž by jim sdělili důvod. Tím byla lékařská prohlídka. „Musely se svléct úplně donaha a lékař jim prohmatával oblast dělohy a podbřišku, aby zjistil, jestli nějaká v nedávné době nerodila,“ popsal Babeck.

Na toaletách na letišti totiž bylo nalezeno novorozeně, a úřady se tímto způsobem snažily zjistit, kdo by mohl být jeho matkou.

Mám šedivé vlasy, proto jsem vyšetření unikla

Kim Millsová byla jedinou ženou na tomto letu, která se prohlídce nemusela podrobit. Myslí, že byla ušetřena kvůli tomu, že je šedesátnice, má šedivé vlasy a lékařům muselo být jasné, že ona dítě porodit nemohla.



Vyvedli ji však z letadla také, a dovedli ji k sanitním vozům stejně jako ostatní ženy. „Myslela jsem si, že to má co do činění s testováním na koronavirus, proto jsem nepojala žádné podezření,“ řekla.

U ambulance se však stihla potkat se ženou, která vyšla ven, plakala a pověděla jí o nalezeném dítěti a o tom, co se v sanitních vozech odehrává. Ženy byly po vyšetření odvedeny do výslechových místností, kde musely sdělit informace o jejich cestě a letu.

„Bylo to hrozné. Byla jsem šťastná, že jsme zpět v letadle. Nikdo nám neřekl, co se děje, to na tom bylo nejhorší.“ Posádka letadla se podle ní zhrozila, když zjistila, co se odehrálo. Ani piloti prý neměli tušení, proč doposud nedostali povolení vzlétnout.

Australská ministryně zahraničních věcí Marise Payneová řekla, že to, co se odehrálo na katarském letišti, je „odporné, znepokojující a urážlivé“. „V životě jsem o něčem takovém neslyšela, katarským úřadům jsme jasně vyjádřili náš pohled na tuto věc.“

Incidentem se nyní zabývá australské ministerstvo zahraničních věcí a obchodu. Zprávy z letiště v Kataru označilo za „znepokojivé“ a uvedlo, že již kontaktovalo katarské úřady a postará se, aby se na světlo dostaly jasné a pravdivé informace.

V Kataru je nezákonné mít nemanželský pohlavní styk. Zdravotníci mají povinnost každou svobodnou matku nahlásit úřadům, mnoho žen v Kataru se proto rozhodne rodit doma bez asistence odborníka.