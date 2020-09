Večeře v airbusu. Místo letů nabízejí Singapore Airlines zážitky na zemi

Singapurský národní dopravce nabídne tři různé zážitky pro své zákazníky. Kromě typického palubního menu přímo v prostorách dvoupatrového Airbusu A380 půjde o rodinné výlety do výcvikového zařízení Singapore Airlines a nebo o balíčky jídla pro ty, co by si chtěli typické jídlo aerolinky připravit doma.

„Kvůli situaci spojené s pandemií koronaviru se naše aerolinka rozhodla, že vytvoří několik jedinečných aktivit, které nám během této nelehké doby pomůžou se alespoň nějakým způsobem spojit s našimi klienty,“ říká ředitel Singapore Airlines Goh Choon Phong.

Zážitky podle jeho slov mají být opravdu pro každého. „Cestovatelé, kteří létali často a chybí jim pocit a služby na palubě, mohou dorazit na večeři. Rodiny mohou zase s dětmi, které se doma nudí, zažít atmosféru ve výcvikovém centru a ochutnat večeři doma,“ vysvětluje ředitel.

Aerolinky představily zážitky poté, co zavrhla lety nikam, které by vzlétaly z letiště Changi a po několika hodinách by se na stejné místo vrátily zpět. Vyhlídkové lety v dopravních letadlech sice momentálně velmi úspěšně provozuje australská aerolinka Qantas, podle singapurských aerolinií je u takových letů příliš velká environmentální zátěž a zbytečně prohlubují uhlíkovou stopu.

I tak však aerolinky doufají, že zážitková večeře v největším dopravním letadle světa bude úspěšná. Hosté, kteří si nevšední večeři zarezervují totiž kromě jídla dostanou i prohlídku po letadle, budou si moct odnést suvenýry a také během jídla mohou využít tradiční formy zábavy na palubě.