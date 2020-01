Den, kdy Islanďané oslavují velryby. Zákaz rybolovu pro ně není problém

Slavnost pořádá místní rybářská společnost oficiálně jako oslavu pro zaměstnance, zprostředkovaně jako vzdání holdu rybám, které zajišťují živobytí celé oblasti.

V tu dobu je celý přístav po svém obvodu lemován malými stánky, kde se nabízí pohoštění. U jednoho stanoviště se podává rybí polévka, která se ohřívá v tak velké kádi, že je nutné míchat ji pádlem.

Další stánek nabízí grilované krevety a jiné plody moře, jinde je možné nalézt třeba rybí hot-dog. Ryby se zde podávají grilované, smažené v hamburgeru, sušené, na pizze i syrové.



V přístavu je možné dozvědět se něco o historii místního rybářství a venku jsou také vystavena po ránu zmrzlá a poté rozpadající se těla mořských živočichů.

Můžete tak obdivovat žraloka, rejnoka a spousty dalších ryb. Po celý den probíhá rozličný kulturní program, který vrcholí večerním koncertem známých islandských umělců a kapel.

Vstup, večerní koncert a zejména jídlo po celý den je zdarma. V zemi, kde jeden párek v rohlíku může stát v přepočtu i sto padesát korun, se jedná o něco unikátního.

Lov velryb

Mezinárodní velrybářská komise vydala na lov velryb moratorium v roce 1986. Dokonce i Česká republika se zavázala dodržovat zákaz chovu velryb v roce 2004 v rámci Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství.

V Grónsku a na Aljašce existují místní výjimky pro původní obyvatele. Zvláštní postavení zaujímá Japonsko, které loví velryby oficiálně pro vědecké účely, existuje však podezření, že minimálně část z nich jde rovnou ke konzumaci.

Island a Norsko jsou jediné státy na světě, které zákaz zcela ignorují. Island lov velryb obnovil v roce 2006 a do výše uvedeného Japonska velrybí maso dováží. Místní ministerstvo rybolovu zavedlo kvóty na lovení Plejtváka Myšoka (zhruba do dvou set kusů ročně) a není to tak dávno, kdy islandská vláda oficiálně oznámila, že spustí program na zabití dvou tisíc kusů velryb navíc.

Islanďané v krojích Výstava ryb

V osobních rozhovorech mají obyvatelé této severské země jasno: na lovu velryb není nic špatného. Podle většiny Islanďanů nejsou vybíjené druhy ničím vzácné a počty zabitých kusů zvířat ani zdaleka nejsou tak vysoké, aby to ohrožovalo světové populace velryb. Často se také objevuje názor, že lov velryb je tradičním zvykem místních komunit a v minulosti naopak pomohl k holému přežití.

Velryby na festivalu

Velryba byla v místní bizarní výstavě klenotem a místem s nejvyšším výskytem návštěvníků. Jednalo se o relativně malého jedince, odhadem asi třímetrového, který se v rámci horkého dne postupně rozpadal. Výrazně také zapáchal! Na omak byl, na rozdíl od rejnoka, spíše vláčný, připomínal nejvíc oškrábané prase na zabíjačce.

Syrové maso ryb. Velrybí je úplně vpravo. Celý areál je zaplněný lidmi

Poblíž velryby vytažené na břeh byl stánek podávající čerstvé kousky rybího masa (sašimi). Jedno z nich bylo i to velrybí. Nesmírně unikátní příležitost si nenechaly ujít desítky lidí.

Chuťově se velrybí maso příliš neliší od běžné ryby, je velmi tučné a vláčné. Má pochopitelně slizkou konzistenci, tepelná úprava by mu asi pomohla, ale v každém případě bylo chutné. Na světě neexistuje moc míst, kde by se dala velryba ochutnat. Jestliže vás tato možnost láká, navštivte letos Dalvík druhou srpnovou neděli.