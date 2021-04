Možná na to padnou vaše úspory, cesty na Galapágy ale litovat nebudete

Doporučení na cestu Platba kartou: V Ekvádoru bývají vysoké poplatky za platbu kartou (někdy až 8% z částky). Na platbu za plavbu je lepší mít připravenou hotovost.

V Ekvádoru bývají vysoké poplatky za platbu kartou (někdy až 8% z částky). Na platbu za plavbu je lepší mít připravenou hotovost. Bankomaty: Na Galapágách se vyskytují pouze 2 ATM a to po jednom na ostrovech Santa Cruz a San Cristóbal. Je potřeba ale počítat s velmi přísnými denními limity a také tím, že jim často dojdou peníze.

Na Galapágách se vyskytují pouze 2 ATM a to po jednom na ostrovech Santa Cruz a San Cristóbal. Je potřeba ale počítat s velmi přísnými denními limity a také tím, že jim často dojdou peníze. Vstupní poplatek: 100 USD dospělý/ 50 USD dítě do 12 let.

100 USD dospělý/ 50 USD dítě do 12 let. Víza: Bezvízový režim

Bezvízový režim Očkování: Dle aktuálních doporučení, v rámci naší cesty stačil tyfus.

Dle aktuálních doporučení, v rámci naší cesty stačil tyfus. Mořská nemoc: Doporučuji se pro jistotu vybavit něčím proti mořské nemoci, zvláště menší lodě se mohou více houpat.

Doporučuji se pro jistotu vybavit něčím proti mořské nemoci, zvláště menší lodě se mohou více houpat. Pošta: Pokud budete chtít, podobně jako já, poslat z Galapág pohled. Počítejte s tím, že nejspíše dorazí až po vašem návratu.

Pokud budete chtít, podobně jako já, poslat z Galapág pohled. Počítejte s tím, že nejspíše dorazí až po vašem návratu. Internet: Není tam dobré pokrytí, s trochou štěstí se vám na hotelu podaří uskutečnit vypadávající hovor přes skype.

Není tam dobré pokrytí, s trochou štěstí se vám na hotelu podaří uskutečnit vypadávající hovor přes skype. Licence na potápění: Souostroví nabízí vyhlášená místa na potápění, kde lze údajně s trochou štěstí vidět i hejna kladivounů.

Souostroví nabízí vyhlášená místa na potápění, kde lze údajně s trochou štěstí vidět i hejna kladivounů. Opalovací krém: Galapágy leží na rovníku, kde má slunce nevídanou sílu a opalovací krémy jsou tam velmi drahé (malé balení za 20 USD). Doporučuji se předzásobit nejen kvalitním opalovacím krémem, ale i něčím proti spáleninám.

Galapágy leží na rovníku, kde má slunce nevídanou sílu a opalovací krémy jsou tam velmi drahé (malé balení za 20 USD). Doporučuji se předzásobit nejen kvalitním opalovacím krémem, ale i něčím proti spáleninám. Foto/ video: Pokud přemýšlíte o koupi nového fotoaparátu, není lepší příležitosti než před Galapágami. To samé platí i pro podvodní digitální videokameru.

Pokud přemýšlíte o koupi nového fotoaparátu, není lepší příležitosti než před Galapágami. To samé platí i pro podvodní digitální videokameru. Elektřina: Americký typ zásuvek, je třeba redukce.

Americký typ zásuvek, je třeba redukce. Vybavení na šnorchlování: ploutve, lehký neopren (proti spáleninám od slunce) a kvalitní vyzkoušenou potápěčskou masku, do které vám nepoteče. Ani jedno z toho nemusí půjčovat na lodi. My jsme měli to štěstí, že nám půjčili ploutve a neopren v kanceláři, kde jsme si koupili last minute plavbu.

ploutve, lehký neopren (proti spáleninám od slunce) a kvalitní vyzkoušenou potápěčskou masku, do které vám nepoteče. Ani jedno z toho nemusí půjčovat na lodi. My jsme měli to štěstí, že nám půjčili ploutve a neopren v kanceláři, kde jsme si koupili last minute plavbu. Zpáteční letenka: Pokud chcete být kvůli last minute plavbám maximálně flexibilní a kupovat do Ekvádoru jen jednosměrnou letenku, je tu jeden zádrhel. Ekvádor má nařízení, že při vstupu do země už musíte mít zakoupený i transport ven ze země. Souostroví zahrnuje 19 ostrovů o rozloze větší než 1 km² a desítky menších ostrůvků, útesů a skalisek.