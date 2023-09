Válka gangů v Kodani. Starostka žádá turisty, aby ve městě nekupovali drogy

Země, které neexistují Komunita, komuna, mikronárod, volné společenství, svobodné město, nezávislý stát. Na tom, co nakonec vlastně kodaňská Christiánie je, se neshodnou ani její obyvatelé. Jejich anarchistickému smýšlení se škatulkování příčí. Ke shodě dojdou jen v tom, jak by asi jejich útvar fungovat měl. Na konci šedesátých let byla zrušena kasárna v kodaňské čtvrti Christianhavn, aby se do opuštěného areálu o rozloze 70 tisíc metrů čtverečních následně – jako do vyprázdněného squatu – sestěhovali nejen bezdomovci, ale i příslušníci nejrůznějších módních vln, ideově blízcí hnutí hippies. K 26. září 1971 tu byla oficiálně založena experimentální samosprávná komuna, která dala nebývale vyniknout svobodě jednotlivce. Což znamenalo například chvályhodnou toleranci jakékoli odlišnosti sexuální orientace, ale také podivuhodný zákaz focení nebo třeba kontroverzní legalizaci měkkých i tvrdých drog. Přečtěte si: Země, které neexistují. Některou ovládá utopie, jinde šéfuje pochybná firma