Dejte si lekci spokojeného žití. V Kodani poznáte, na čem v životě záleží

Kdo argumentuje tím, že ve srovnání s Paříží nebo Římem nemá Kodaň žádnou světoznámou ikonu, tomu odpovím, že ani žádnou nepotřebuje. Kodaň vás totiž okouzlí svým klidem, prostorem a všudypřítomnou vodou. Kromě sítě vodních kanálů, díky nimž si vysloužila přezdívku „Benátky severu“, je obdarována i mořskými zátokami a trojicí navzájem propojených jezer. A tento dokonalý koktejl město úžasně provzdušňuje a zklidňuje.

Zažijte hygge

Klid tu je i proto, že Kodaň je městem kol. Kolo je prostě nejjednodušší způsob, jakým tu můžete cestovat. To je dáno jak terénem bez jakéhokoli převýšení, tak perfektní sítí cyklostezek. Nebo to jsou spíš cyklodálnice? Vždyť tady se na kole drandí hned v několika pruzích vedle sebe a pro cyklisty tu jsou postaveny speciální mosty i semafory!

Kodaň je městem cyklistů.

Kvalitu života si Dánové, kteří se považují za nejšťastnější národ světa, doplňují filozofií hygge, což v praxi znamená umět se radovat z maličkostí a nechat si čas na procházky či posezení s přáteli, nejlépe u plamínku svíčky. Protože i svíčky jsou hygge a každý Dán jich ročně spotřebuje rekordních 8 kilogramů! My z filozofie hygge profitujeme tím, že se na ulici díváme do usměvavých, spokojených tváří a hodně jim to závidíme. Líbí se nám i pověstná severská zdvořilost a fakt, že tu všichni mluví perfektní angličtinou. Co víc si jako návštěvník přát?

Kodaň je i jednou z mála metropolí, která vás nikdy neunaví. A čím taky? Všude je čisto, minimální provoz, málo hluku, hodně zeleně a do toho svěží vzduch a slaná vůně moře. Město je navíc i úžasně přehledné. Všechny památky se dají objet na kole a pokud jste jako my neustále ověšeni fotoaparáty, v pohodě to všechno zvládnete i pěšky.

Dánská hygge se dá dokonce koupit – třeba v podobě skořicových buchtiček Kanelsnurrer, které jsme ochutnali už ve Stockholmu a na kterých je zřejmě závislá celá Skandinávie.

Držte se u vody

Nejútulnější je Kodaň v přístavu Nyhavn, a to i přesto, že je turistickým tahákem č. 1 a jedním z mála míst, kde davy lidí prostě jsou. Jenže kdo by si dobrovolně nechal ujít pohled na pitoreskní domy v barvách pastelek podobných stavebnici Lego? mimochodem, v jednom z nich bydlel spisovatel Hans Christian Andersen.

Plavba vyhlídkovou lodí nabízí pohled na město z jiné perspektivy.

Ačkoli Nyhavn znamená Nový přístav, nový moc není, vždyť lodě sem připlouvaly už do roku 1673. Tam, kde kdysi námořníci v tmavých špeluňkách utráceli peníze za alkohol a nevěstky, sedí dnes turisté z celého světa v pěkných a bohužel také předražených restauracích. Ceny jsou totiž asi to jediné, co v Kodani moc hygge není.

Relativně levná je plavba jednou z vyhlídkových lodí, které startují v Nihavn a proplouvají kolem většiny zajímavostí. A tak přestože nejsme fandové skupinových akcí, pohled na město z jiné perspektivy si nechceme nechat ujít. Od vody je geniální výhled třeba na neo-futuristickou budovu nové opery, kterou městu daroval dánský rejdař Mærsk a která je se stavebními náklady 550 milionů eur jednou z nejdražších kulturních staveb světa. Z lodě obdivujeme také Královský herecký dům s velkorysou slunečnou terasou.

Královský herecký dům (Skuespilhuset) s velkorysou slunečnou terasou. V pozadí vidíte ultramoderní budovu nové opery architekta Henninga Larsena.

Moc fajn je čtvrť Christianshavn, kterou nechal v 17. století postavit na umělém ostrově král Christian IV. pro své úředníky. Dnes tu najdete upravené bytovky a místo silnic a parkujících aut budete obdivovat vodní kanály a kotvící lodě a hausbóty. Za slunečného počasí tu na nich vidíme odpočívat spoustu lidí.

O tom, že na první pohled poklidní Dánové rádi a vydatně slaví, se přesvědčujeme už první večer ve čtvrti Nørrebro. Přilákáni hudbou 80. let a dekorativní cedulí z pražských Vinohrad usedáme v jednom z četných barů a u sklenky Carlsbergu pozorujeme cvrkot venku.

Naprosto jiný ráz má čtvrť Christiánie, přesněji „svobodný stát Christiánie“. Dřívější čtvrť hipíků je dnes kontroverzní autonomní obcí založenou roku 1971 obsazením prvního domu. Zhruba tisícovka obyvatel Christiánie tu žije podle svých zákonů, které dovolují třeba stavět bez stavebního povolení nebo prodávat marihuanu. To druhé vysvětluje, proč tu turisté zrovna moc vítáni nejsou.

Jdeme na pořádné jídlo!

Ale my nemáme chuť ani na graffiti, ani na dealery, a jdeme si radši obhlédnout delikatesy do Torvehallerne. Největší tržnice Kodaně s venkovním trhem s ovocem a zeleninou a dvěma halami plných dobrot je rájem každého fajnšmekra. Kvalita nabídky tu odpovídá i prezentaci a náladě prodavačů. Jak já tato místa miluji!

Tržnice Torvehallerne

Největší frmol je u stánku se smørrebrød, který je národním pokrmem a v překladu znamená skromně chleba s máslem. V reálu je smørrebrød plátek žitného chleba s tak velkorysou oblohou, že ji musíte jíst vidličkou a nožem. To mělo kdysi zlomyslný záměr a sice odradit od návštěvy Kodaně vesničany, kteří tehdy příborem jíst neuměli. Netradičnější oblohou je nakládaný sleď, losos a rostbíf, na který se pak kladou okurčičky, papričky, kapary a jedlé květy. I to máslo byste vespodu možná někde našli. Novým hitem je smushi, tedy kombinace smørrebrødu a sushi. Každopádně co krajíc, to umělecké dílo, které vás vyjde na 10–15 eur (235–350 Kč) za kus. V restauraci raději počítejte s dvojnásobkem.

Dánsko prostě není levný cíl, ovšem oproti jiným destinacím tady ceny služeb a zboží odpovídají nabízené kvalitě. Především u potravin si Dánové podobně jako Švýcaři potrpí na kvalitu a mají to štěstí, že vysoké ceny potravin jsou zrcadlem špičkové kvality. Stručně řečeno: skvěle se dá v Kodani jíst všude, levně nikde.

Smorrebrod je plátek žitného chleba s oblohou tak velkorysou, že se jí vidličkou a nožem.

Pohodu v Kodani prožijete i při návštěvě kulaté věže Rundetårn. Na vyhlídkovou plošinu s nejstarší funkční hvězdárnou Evropy se totiž nemusíte plahočit po schodech, ale procházkou po široké chodbě točící se pozvolna vzhůru. Za dobré viditelnosti je odsud vidět na Öresundský most, který od roku 2000 spojuje Dánsko se švédským Malmö. Kulatá věž stojí přímo na nákupní třídě Strøget, která jednou z nejdelších a nejstarších pěších zón Evropy a končí na náměstí Radhuspladsen kousek od zábavného parku Tivoli. Nám se Strøget líbí hlavně tím, že se tu dokola neopakují stále stejné nákupní řetězce. Dánské módní značky tu střídají malé obchůdky s nápaditým interiérem a kreativní nabídkou.

Procházka ke královské rodině

Nejfotografovanějším motivem Kodaně je soška malé mořské víly. Nejenže ji chudinku někdo opakovaně polil barvou a dvakrát jí uřízl hlavu, ale jednou ji kdosi dokonce vyhodil do povětří. Vyrážíme k ní radši hned po snídani. A vyplatilo se, ráno tu ještě nejsou skupinové zájezdy ani pasažéři monstrózních parníků, které kotví nedaleko.

Původní sídlo dánských králů: renesanční zámek Rosenborg

Cvakáme v klidu pár fotek a v klidu pokračujeme do srdce dánského státu, které tluče v impozantním komplexu budov zámku Christiansborg. Tady jsou pod jednou střechou všechny tři státní instituce: vláda, parlament a nejvyšší soud. Světová rarita! Některé prostory využívá i dánská královna Margrethe II. k reprezentačním účelům, ovšem doma je Její Veličenstvo v jednom ze čtyř paláců zámku Amalienborg. Po poledním střídání královské gardy se jdeme mrknout na původní sídlo dánských králů – renesanční zámek Rosenborg.

Hygge je tu i doposud aktivní vojenská pevnost Kastelett ve tvaru pěticípé hvězdy, která je obehnaná umělým příkopem s mořskou vodou. Nečekejte tu žádný přísně střežený vojenský areál, jde o veřejnosti přístupný park s dochovaným větrným mlýnem a atmosférou dánského venkova.

Před odletem se ještě vracíme do přístavu Nihavn. Při pohledu na usměvavé Dány, kteří si jen tak relaxují na molu, se nám odsud vůbec nechce. Kodaň je zkrátka prima města s fajn obyvateli, pro které je spokojenost se životem jednou z největších priorit.