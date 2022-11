Dokonalé ticho i orgie milovníků historie. Cestujeme osamělou Skandinávií

Není to jednoduché, neboť Skandinávii tvoří tři monarchie Dánsko, Švédsko a Norsko, které se v průběhu věků různě spojovaly a rozdělovaly. A počítat se k nim s trochou vůle dá i teprve století existující a kulturně poněkud odlišná republika. Finsko patřilo sedm století Švédsku a sto let Rusku. Až do roku 1917, kdy se osamostatnilo, ovšem Sovětský svaz ho bez vyhlášení války roku 1939 napadl a urval mu část území. Mocenské choutky neopustily agresivní Rusko ani dnes a na neutralitě si zakládající Finsko se Švédskem usilují o vstup do NATO, kde jsou Norsko a Dánsko od jeho založení v roce 1949.