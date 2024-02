Chorvatské město nechalo vytesat kamenný Mercedes. Připomíná ekonomické migranty

Památník bude odhalen 8. června. Město Imotski se rozkládá na svazích Dinárských hor, zhruba 30 kilometrů od jaderského pobřeží. Počet obyvatel se tam v průběhu desetiletí snižoval v důsledku postupných migračních vln. Rebić si kámen nechal přivézt z blízkého okolí, nezvyklá socha bude vážit 50 tun.

„Naši otcové a dědové odcházeli, většinou do západního Německa, aby si v té době něco vydělali. Na důkaz toho, že si vydělali nějaké peníze, se pak domů vracívali autem značky Mercedes,“ říká Ivan Topić, který vede klub veteránských aut. „Z vděčnosti k nim teď stavíme tento památník,“ dodal Topić, který sám vlastní osm mercedesů.

Jedna z největších vln ekonomické migrace začala v tehdejší Jugoslávii v roce 1971, kdy tisíce lidí odešly za prací do Německa. Další vlna začala po vstupu Chorvatska do Evropské unie. Zemi tehdy opustily tisíce mladých lidí, kteří odešli za prací do západní Evropy.

Město Imotski má kolem 25 000 obyvatel a Topić odhaduje, že ve městě může být až 8 000 mercedesů. „Ne všechny vozy jsou ale registrované,“ dodal.