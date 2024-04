Poslanci kontrolující BIS vyslechli nahrávky spojené s Bystroněm z AfD

Zjištění přinesl český deník N společně s týdeníkem Zeit a veřejnoprávní televizí ARD. Právě Arťoma Marčevského, který měl Petru Bystroňovi předat úplatek, česká vláda zařadila na sankční seznam. Zdůvodnila to jeho propojením s činností proruské sítě Voice of Europe, usilující o ovlivnění voleb do Evropského parlamentu (EP). Šéf kontrolní komise Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) řekl, že to, co zaznělo, potvrzuje vyjádření kabinetu. Bystroň, který je dvojkou Alternativy pro Německo (AfD) pro volby do EP, obvinění odmítá.

Kontrarozvědka se k údajnému přehrání nahrávek vyjadřovat nechce. „Co bylo předmětem uzavřeného jednání sněmovní komise, rozhodně komentovat nebudeme,“ sdělil mluvčí BIS Ladislav Šticha. Šéf komise Bělobrádek řekl, že to, co poslanci viděli a slyšeli, potvrzuje vyjádření vlády. „To, co zaznělo jinde a v médiích, například v Německu, to mi komentovat nepřísluší,“ uvedl.

Kontrolní komise, do které patří osm poslanců, podle Deníku N vyslechla čtyři nahrávky, přičemž na dvou z nich byl údajně Bystroň. Komise naposledy jednala minulý čtvrtek. „První nahrávka byla z auta Marčevského. Bystroň si tam podle nahrávky od Marčevského přebíral peníze, konkrétně 20 tisíc eur,“ řekl redakci jeden z členů komise. Podle dalšího poslance Bystroň na nahrávce šustil penězi a přepočítával je.

Bystroň, který je dvojkou Alternativy pro Německo (AfD) pro volby do EP, obvinění odmítá, postavili se za něj poslanecká frakce i lídři strany. BIS vyzval k tomu, aby údajné nahrávky zveřejnila. Kontrarozvědka na to na dotaz ČTK reagovala vyjádřením, že politici, natožpak z jiných zemí, nejsou partnery BIS. „My spolupracujeme s kolegy ze zpravodajských služeb řady zemí včetně Německa, to jsou naši partneři,“ uvedl mluvčí BIS.

Na další nahrávce podle zdrojů Deníku N hovoří Bystroň s Marčevským o mediální platformě Voice of Europe, jiná má zachycovat Marčevského s jeho spolupracovníkem v pražských kancelářích Voice of Europe, jak údajně rozděluje peníze. Není ale jasné, pro koho či na co měla být hotovost konkrétně určena, píše server.

Vláda koncem března rozšířila národní sankční seznam o proruskou zpravodajskou platformu Voice of Europe, politika a podnikatele Viktora Medvedčuka a Marčevského. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy uvedl, že sankce mají zasáhnout proruskou síť, která se v Česku pokoušela rozvíjet vlivovou operaci. Ta mohla potenciálně mít závažný dopad na bezpečnost ČR a Evropské unie.

Fiala a belgický premiér Alexander De Croo v úterý poslali dopis hlavám institucí Evropské unie a lídrům členských států, v němž informují o závěrech vyšetřování ruských pokusů vměšovat se do chodu EP a do voleb. Píše se v něm, že pokusy o vměšování „zahrnovaly předání hotovosti, především v ČR“.

BIS podle Deníku N předala německým tajným službám ještě jméno dalšího politika, kterého z napojení na proruskou vlivovou síť podezírá. Jde o lídra kandidátky AfD v evropských volbách Maxmiliana Kraha. Podle německých tajných služeb byl Krah přímo v pražských kancelářích Voice of Europe, a to loni 15. října a 12. prosince.