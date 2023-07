Jak všechny milenky nosily Aniny boty. Tahákem Záhřebu je muzeum rozchodů

Hned u vchodu stojí v koutě motorkářské boty. Přiložený štítek vysvětluje, že to byly původně „Aniny boty“, nicméně že už je pak obula spousta jiných žen, které za dárcem usedly na sedlo motorky. Navzdory tomu, že je ozkoušel kdekdo, pořád jsou to pro dotyčného motorkáře z nostalgie „Aniny boty“. Teď se dostaly do muzea.

Příběh chorvatského muzea „zlomených vztahů“, jak by asi zněl otrocký překlad, je dnes už známý.

Ale méně už se ví, co tam vlastně je k vidění a jak to vypadá.