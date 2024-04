Titovy ostatky chtějí poslat z Bělehradu do Chorvatska. Hanebnost, zuří vnuk

Starosta Bělehradu Aleksandar Šapić uvedl, že navrhne přemístit ostatky jugoslávského exprezidenta Josipa Broze Tita z mauzolea v srbské metropoli do jeho rodné vsi v Chorvatsku. Šapić řekl, že takzvaný Dům květin, v němž je kromě Titova hrobu také muzeum Jugoslávie, by se měl přeměnit na muzeum srbské historie. Titův vnuk to považuje za hanebnost.