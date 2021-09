Velký traverz severním Polskem aneb když u Baltu pršelo

Může se hodit Polské železnice (Polskie Koleje Państwowe, PKP) fungují spolehlivě a doprava po hlavních tratích je, alespoň na východoevropské poměry, docela rychlá: cestovní průměr se blíží 100 km/h. Příjemné jsou i ceny, jízdné na delší trasy dělá v přepočtu přibližně jednu korunu za kilometr. Spojení lze najít a jízdenky zaplatit na www.intercity.pl; jízdenky na expresy a regionální vlaky je třeba pořídit zvlášť. Obchody mívají i v menších místech otevřeno dlouho do večera, v neděli je však většinou zavřeno. Ceny potravin jsou vesměs o něco nižší než v Česku (u řady položek i výrazně), opačně je to s kvalitou – ta české supermarkety dalece převyšuje. Vstupné do turistických atrakcí je zpravidla nízké až zanedbatelné, například devadesátiminutový lodní okruh v Bydhošti po řece vyjde na 15 PLN (asi 85 Kč), vstupné do Národního muzea ve Štětíně na 12 PLN (asi 67 Kč) apod. Koronavirová omezení sice technicky existují, v praxi je ovšem téměř nikdo nedodržuje. Povinnost nosit obličejové masky a dodržovat "bezpečný odstup" hlásají piktogramy na vstupech do obchodů, institucí či dopravních prostředků, nikdo ji ale nevymáhá. Ve vozidlech dálkové dopravy, v hotelech, restauracích apod. nenosí roušky ani respirátory nikdo, v obchodech jen nečetní jednotlivci. Policie nedodržování nařízení nepostihuje.