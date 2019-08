VIDEO: Metropole v Indii je na suchu, miliony litrů vody musí dovážet

12:57 , aktualizováno 12:57

Každý den přijíždí do města Čennaí v indickém státě Tamilnádu vlak s více než dvěma miliony litry pitné vody z vodní nádrže Mettur na řece Kávérí. Další půlmiliardu litrů přiváží do města nákladní automobily. Metropole se kvůli vysokému počtu obyvatel ocitla bez zásob vody už podruhé během dvaceti let.