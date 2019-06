Když vás začne Chorvatsko nudit, zkuste exotickou Bosnu

Počitelj

Je tu krásně a není to ani nijak zvlášť daleko, z Makarské je to do města Počitelj sto kilometrů.

Zpotíte se, s tím počítejte. Jediné, co je v Počitelju na rovině, je parkoviště dole u řeky Neretvy (zdarma) – pak už nezbývá než šplhat do kopců. Dost prudkých. Můžete si vybrat – nalevo muslimská pevnost, napravo křesťanská, turecké lázně, nádherná Šišman Ibrahim-pašova mešita z roku 1562. Přežila staletí, ale moderní nenávist v občanské válce už ne. Chorvaté a Srbové ji na počátku 90. let minulého století rozstříleli.

V roce 1996 bylo město dokonce zařazeno mezi stovku nejohroženějších kulturních památek na světě, což později přivedlo také investice do jeho znovuobnovení. Dnes už je vše – včetně mešity – opět v plné kráse, fotky odtud jsou ozdobou každého alba. Ve velké osmanské pevnosti je i expozice, na protější věži Gavrana Kapetanoviče můžete vylézt až nahoru zadarmo, je to zřícenina. Romantická jako celý Počitelj.