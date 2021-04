V Albánii i cesta může být cíl. Jak se jezdí v nejpomalejší zemi Evropy

Jet do Albánie vlastním autem? Nedělejte to. To už můžete nosit sovy do Atén, dříví do lesa nebo dovážet Mercedesy do Stuttgartu. Albánie není člen Evropské unie, a tak v ní neplatí přísné, až buzerační emisní limity. Mnoho aut, která by u nás měla veteránské značky nebo by odjížděla z STK rovnou na vrakoviště, tam směle jezdí, a vy se tak můžete radovat z jejich prodlouženého života. Slova vrak a vrakoviště vás především na albánském venkově budou napadat neustále a oceníte i tamní způsob recyklace. Když vůz umře, neznamená to, že dosloužil. Promění se v luxusní kurník, králíkárnu nebo po odstrojení v povoz zapřáhnutý za koně.

Vedle tureckých záchodů vždy najdete bidet nebo alespoň kýbl s vodou, protože nepěkný evropský zvyk utírat si řiť pouze papírem je pro Albánce velice nechutný.