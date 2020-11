Chaos jménem Palermo. Město se zbavilo odpadků, ale ruch v ulicích neustává

Nejkratší cesta autem z Prahy do Palerma je dlouhá 2200 km, na jeden zátah ji ujedete za 22 hodin, když se ovšem budete střídat, nebudete čekat v kolonách a pojedete téměř pořád po dálnici. Příliš tuto verzi nedoporučuji, je to cestovní nesmysl, pokud ovšem cestu na Sicílii nepojmete jako několikatýdenní okružní výlet. Více se vyplatí na Sicílii přiletět, nejlépe rovnou do Palerma na letiště Falcone Borsellino. Giovanni Falcone a Paolo Borsellino byli prokurátoři vyšetřující zločiny sicilské mafie zvané Cosa Nostra, která je nechala v roce 1992 zavraždit.