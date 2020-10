Do čela Jihočeského kraje míří Kuba, lidovci získají prvního náměstka

ODS, která získala stejně jako vítězné ANO 12 mandátů, by měla získat post hejtmana pro Martina Kubu. Ten už před volbami avizoval, že by si v takovém případě vzal na starost i oblast dopravy.

Známé je už také jméno prvního náměstka. Tento post má obsadit František Talíř (KDU-ČSL). „My jsme se s ODS na základě memoranda dohodli na dvou jménech. Kromě společného kandidáta na hejtmana jsme navrhli na pozici prvního náměstka. O zbylém obsazení budeme jednat,“ přidal František Talíř.



Koalice by měla 29 mandátů v 55členném zastupitelstvu.

Rozložení sil v jedenácti členné radě a jednotlivých gescí budou zástupci stran a hnutí teprve řešit.

„Už jsme se o tom bavili, ale jsou tam nějaké detaily, nad kterými budeme ještě diskutovat. Nejsou tam žádné překážky. To jednání je ale velmi korektní a nebylo by fér něco předčasně vypouštět do světa. Až se definitivně domluvíme, tak výsledek zveřejníme,“ reagoval Martin Kuba.



„Já osobně mluvím s spolupráci klasických demokratických stran. Proto jsme složili tuto kandidátku a ze stejného důvodu mi přijde správné spojení s ODS. Kromě krajské politiky pracujeme i s výhledem pro parlamentní volby,“ sdělil lídr Společně pro jižní Čechy František Talíř.

Počet křesel v zastupitelstvu Počet křesel v zastupitelstvu ANO 12

ODS 12

Piráti 9

KDU-ČSL a TOP 09 7

ČSSD 6

STAN 5

Jihočeši 2012 4 Pozn.: Podoba nové koalice má celkem 29 křesel v 55členném zastupitelstvu Jihočeského kraje.

Podle informací MF DNES by měla ČSSD nominovat na pozici náměstka Antonína Kráka, starostu Větřní, jenž byl doposud uvolněným radním. Za hnutí Jihočeši 2012 by měl post náměstka obhájit lídr kandidátní listiny Pavel Hroch.

Definitivní složení rady včetně jednotlivých oblastí ale budou strany a hnutí teprve domlouvat v nadcházejících dnech.



V opozici končí vítězné ANO, Piráti a také STAN. Jejich zástupci dnes ještě vyjednávali a snažili se situaci zvrátit tak, aby tvořili koalici, ale to se nakonec nestalo.

Piráti i ANO při vyjednáváních shodně nabídli post hejtmanky Ivaně Stráské (ČSSD), která tuto funkci zastávala od roku 2017. Sociální demokraté se i přesto prozatím přiklonili jinam.

„Spojení ODS s TOP 09 a lidovci je logické. Přiznám se ale, že je pro mě překvapením, že do této koalice jde paní hejtmanka. My jsme ČSSD nabídli post hejtmanky či hejtmana. Podle mě by to pro ně bylo zajímavé a věřím, že by funkci zastávali kvalitně. Je mi to trochu záhadou,“ komentoval vývoj lídr ANO František Konečný a upozornil, že podepsané memorandum neznamená, že je hotová koalice.