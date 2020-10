Dostal jsem druhou šanci, uvědomuje si Martin Kuba, lídr ODS na jihu Čech

Ve volebním štábu ODS zazněl každou chvíli potlesk, někteří nadšeně bouchali do stolu. V Modrém domě na Husově třídě v Budějovicích slavila volební výsledky asi dvacítka politiků, ale ten hlavní chyběl.

Sedmačtyřicetiletý Martin Kuba dorazil až později a ihned se dočkal ovací. Na rozdíl od ostatních ale zůstával dost zdrženlivý. Hlavou se mu hnala zásadní myšlenka: „Mám takovou podporu, že je na místě říct si o post hejtmana?“ Nyní je právě on hlavním favoritem v Jihočeském kraji.

Netrvalo dlouho a rozjel první kolo telefonátů, pak rychle složil tým a odjel ihned vyjednávat. Brzy bylo na stole první memorandum o spolupráci s lidovci a TOP 09, přidat by se měla i sociální demokracie a dost možná i Jihočeši 2012. Pak by byla koalice kompletní. Více jasno má být už dnes večer, pokud všechny strany podepíšou nové memorandum.

Co všechno jste stihli čerstvě po sečtení hlasů v sobotu večer a v noci na neděli?

Stihli jsme se se všemi potkat. Nejdříve to nebylo nijak závazné a více se mělo ukázat až v týdnu. Řekli jsme si nějaké priority, to je pro nás zásadní, prosadit program.

Jak moc pro vás byla přijatelná koalice s hnutím ANO? Hned v sobotu jste zmínil, že tomu moc šancí nedáváte.

Neuměl jsem si ji moc představit. Lidé nás určitě nevolili proto, abychom se teď po volbách spojili s ANO. Uvidíme, jak se budou vyvíjet jednání. Musím třeba zmínit, že se zástupci hnutí ANO sedí někteří politici v koalici na českobudějovické radnici, třeba TOP 09 a Občané pro Budějovice kandidující za Jihočechy. Uvidíme, jaký to bude mít vliv při jednáních. Ale každopádně se otevírá možnost vytvořit koalici, ve které nebude hnutí ANO.

A s Piráty to také už od začátku moc nevypadalo na souhru, že?

I s nimi jsme se ale potkali, tam to bylo velmi rychlé jednání.

Je nejpravděpodobnější varianta koalice ODS, ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09 a Jihočeši 2012?

Vychází to samozřejmě matematicky a myslím, že i politicky. Tyto strany v tuto chvíli deklarují, že jsou připraveny koalici v jižních Čechách vytvořit, deklarují vůli. Dohodli jsme se, že si to všichni probereme ve svých stranických orgánech. A pokud získáme podporu, byli bychom připraveni v úterý podepsat memorandum o spolupráci, které by definovalo jasný půdorys koalice. Možností ale bylo na začátku více i díky tomu, že v zastupitelstvu nejsou komunisti ani SPD. My jsme řekli, že s nimi jednat nebudeme, a voliči nám to takto ještě usnadnili. Je to hodně demokratické, což znamená, že variant byla řada.

Berete váš výsledek a dvanáct zastupitelů jako dostatečný úspěch? Překvapilo vás něco?

Mám upřímnou radost. I když bych si přál, abychom byli první, i tak je to obrovský úspěch. V kraji, kde kandidujeme samostatně, jsme skončili necelé procento za ANO a máme stejně mandátů. Dělá mi radost počet preferenčních hlasů, je to pro mě obrovský závazek. A samozřejmě s ohledem na výsledky myslíme na ty nejvyšší posty. Jsme tým, který nechce ustupovat ze svého programu. Styděl bych se za čtyři roky říkat, že něco nešlo.

Bylo také důležitým impulzem pro vyjednávání, že máte o tolik více preferencí oproti jedničce ANO Františku Konečnému. Vy máte 6 122 preferenčních hlasů, on 1 760.

Tento výsledek je pro mě sdělení, co si voliči myslí, a je to pro mě zhodnocení kampaně a dosavadní práce. Uvidíme, jak to budou ostatní politici při jednáních vnímat. Ale ten rozdíl je tak obrovský, že bychom to měli nějak uplatnit.

Dá se říct, že jste překročil svůj stín? Před dvěma lety, když jste kandidoval na primátora, to rozhodně nebyl takový úspěch.

To máte pravdu. Je také pravda, že za poslední dva roky se nám obecně více daří. Myslím, že je to tím, že se nesnažím být vidět, jen když je kampaň, ale byl jsem aktivní po celou dobu.

Vnímáte to tak, že jste dostal od voličů druhou šanci? Jednou už jste byl vysoko, když jste se stal ministrem průmyslu a obchodu.

Bezesporu to jako druhou šanci cítím. Hodně jsem komunikoval na sociálních sítích, a tak jsem to i pochopil z reakcí.