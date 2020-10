Ke koalici na jihu Čech je daleko, nakonec v ní nemusí být ANO ani ODS

Politici z vyjednávacích týmů se v reakcích netajili tím, že by se dalo navázat na dosavadní koalici a přizvat k sobě ještě Piráty. Společně s ČSSD, Jihočechy, STAN a lidovci s TOP 09 by to znamenalo pohodlných 31 mandátů.

„Je to součást nějaké politické hry. Jestli se jim to podaří, tak s tím stejně nic neuděláme. Obecně si myslím, že není správné, aby se obcházel vítěz voleb,“ reagoval lídr ANO František Konečný. Podle něj jsou na stole na stole všechny možné varianty.

Úplně všechny to ale podle ohlasů přece jen nejsou. Není pravděpodobná spolupráce Pirátů a ODS a Piráti navíc nejsou přijatelní ani pro některé další politiky, alespoň to tak v zákulisí zmiňovali.

Čerstvě po sečtení výsledků několikrát zazněla například možnost koalice ODS, ČSSD, lidovců a Jihočechů. Ti mají dohromady 29 křesel. Už před volbami se navíc dost mluvilo tom, jak k sobě mají občanští a sociální demokraté blízko, a že jsou připravení se rychle dohodnout na spolupráci.

„Vychází to matematicky i politicky, ale až nadcházející týden ukáže více,“ řekl Martin Kuba. Naopak velmi malou šanci má povolební spolupráce ANO a ODS.

V neděli se začalo oficiálně mluvit o koalici bez ANO a ODS. „Sešli jsme se se zástupci všech stran. Vnímáme snahu ostatních partnerů, abychom s nimi vstoupili do koalice, nyní se klub usnesl na rozpracování koalice Pirátů, KDU+TOP 09, ČSSD, STAN a Jihočeši 2012, kde vnímáme nejvíce programových průniků,“ potvrdila Veronika Kovářová, nově zvolená předsedkyně zastupitelského klubu jihočeských Pirátů.

Podle lídra ODS Martina Kuby mohou hrát roli i vazby z koalice v krajském městě. „Se zástupci hnutí ANO sedí mnozí v koalici na českobudějovické radnici, třeba TOP 09 a Občané pro Budějovice kandidující za Jihočechy. Uvidíme, jaký to bude mít vliv,“ zmínil lídr ODS.

Jednička lidovců František Talíř prozatím také nepreferuje žádnou z možností koalice. „Ale o nabídce Pirátů samozřejmě víme. Pro nás se ale zatím nic nemění a čekají nás v pondělí další jednání,“ uvedl. KDU-ČSL s TOP 09 získaly celkem sedm mandátů.

Jasno o nové vládě nad krajem by mělo být do konce příštího týdne. Pro Jihočechy to bude každopádně znamenat, že nenastane žádná radikální změna. Do vedení se nemohou dostat komunisté ani SPD, kteří se nedostali nad pět procent.