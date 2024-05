Parkovací dům za 145 milionů nabízí pětistovku míst, využitý bývá sotva z poloviny

Záchytné parkoviště v Jírovcově ulici plné, u Dynama bez šance najít volné stání, Senovážné náměstí hlásí na informačních tabulích nulu. Parkovací dům Stromovka u českobudějovické sportovní haly 326 volných míst.

I čtvrt roku po otevření je objekt, kam se vejde pět stovek vozidel, pravidelně poloprázdný. Zástupci města si přitom slibovali, že bude zaplněný hlavně v pracovních dnech, také proto je tam možné přes celý den stát jen za 50 korun. Třeba na Senovážném náměstí by to vyšlo několikanásobně dráž. Přesto si řidiči novinku zatím příliš neoblíbili.

Takřka „vyprodaný“ byl pouze při extraligovém finále volejbalu. I při hokeji, kam pravidelně chodí šest tisíc návštěvníků, je obsazenost parkovacího domu jen 70 až 80 procent. Přitom je to odtud do Budvar arény pár minut pěšky.

„Zatím je to pro mě zklamání. Statistiky se snažím sledovat a čekal jsem větší zájem,“ reaguje náměstek primátorky pro investice Petr Maroš. Stavba stála 145 milionů korun, a tak si zástupci radnice představovali o dost větší využití.

MF DNES obsazenost také po celý čtvrtrok sledovala. Pravidelně je v pracovních dnech volných od 270 do 360 míst. Je to pro mnohé zarážející. Z domu je to pět až sedm minut na náměstí Přemysla Otakara II. I do mnoha firem a na další úřady je to blízko. Třeba záchytná plocha u Dynama, které je o pár stovek metrů dál, je neustále plná.

„Možná je to tím, že někteří zkrátka do parkovacích domů neradi jezdí, bojí se, že je tam málo místa. Tenhle u sportovní haly má ale snad nejvíce prostoru, co jsem viděl. Hlavně tu nepřekáží sloupy při couvání a podobně. Já jsem si to tu hned oblíbil,“ popisuje přímo na místě řidič Rudolf Dudek.

Další projekty prozatím stopnou, až na Máj

Zástupci města se budou snažit prostor zatraktivnit. „Zkusíme nějakou kampaň, která by sem lidi přitáhla. Třeba i směrem ke sportovním zápasům. Co se týká cen, tak jsou podle mě nastavené správně. Pokud bychom to nechtěli dát úplně zadarmo. To si ale myslím, že bychom rozbili celou parkovací politiku v Budějovicích,“ vysvětluje Maroš.

Prvních šedesát minut je tam zdarma, každá další započatá hodina za 20 korun, maximálně však stovka za 24 hodin. A k tomu funguje takzvaný tarif pracant za 50 korun, a to s příjezdem mezi 5. a 9. ranní a odjezdem do 18 hodin.

„Budeme se ptát i řidičů, proč sem tolik nejezdí. Vypadá to, že se někteří bojí. Jsem přesvědčený, že je projekt parkovacího domu dobrý,“ ujišťuje Maroš.

Někteří zmiňují, že třeba po sportovních utkáních jsou pak fronty u automatů na placení, nicméně funguje také jednoduchá možnost platby pomocí mobilní aplikace.

MF DNES mluvila i s obyvateli žijícími o několik desítek metrů dál, v rezidenčním komplexu Dlouhá louka. Ti zmínili, že by možná mohlo být několik desítek míst vyhrazených pro rezidenty, tedy jako modrá zóna. „Myslím, že by o to byl zájem,“ potvrzuje Jaroslav, jeden z místních. O této variantě ale radnice prozatím neuvažuje.

Je možné, že parkovací dům zkrátka potřebuje více času, aby si na něj lidé zvykli a naučili se tam jezdit. Je fakt, že podobný, i když soukromý objekt u zimního stadionu, řidiči také dlouho přehlíželi. A platí, že mnozí zkrátka hledají stání, které je zdarma, i za cenu toho, že to pak mají třeba dál do práce.

„Pro nás je ten menší zájem ale také důležitým sdělením v tom, že další záchytná parkoviště teď nemá smysl stavět. Když řidiči nejedou sem, na periferii také nezastaví. Nepočítám do toho projekt na sídlišti Máj, kde to bude v kombinaci s rezidentním parkováním pro tamní obyvatele,“ připomíná náměstek.