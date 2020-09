Když chceme lákat lékaře, musíme jim nabídnout i byt, říká lídr ODS Kuba

Máte v jižních Čechách drtivě největší kampaň, to asi každý vidí. Co tedy pro vás bude znamenat úspěch, když tomu věnujete tolik úsilí i peněz?

Člověk nemá chodit prohrát, když jde něco dělat. Nebudu hodnotit, co je úspěch, já jdu vyhrát. Nechci pasivně čekat, a snažím se proto něco dělat.

Před dvěma lety jste v komunálních volbách kandidoval na primátora a dělal také masivní kampaň. Bylo z toho nakonec 14,2 procenta a třetí místo.

Tam byl zajímavý ten nárůst, a to z 5,4 procenta. Bylo to pro ODS největší růst skoro ze všech měst v zemi. A byl to pro mě zajímavý test, jak se dá kampaň dělat.

Všiml jsem si ale, že se v kampani snažíte upozadit značku ODS. Je to proto, že cítíte, že má svůj strop, co se týká počtu voličů?

Stavíme kampaň více na nezávislých osobnostech týmu než na stranické bázi. V tom vidím větší sílu, než je politická značka.

Takže můžete říct, že jste tu značku potlačili?

Myslím, že když to porovnáme s jinými regiony, tak u nás není ODS to hlavní sdělení.

Kolik milionů vás stojí kampaň?

Nemáme to ještě dopočítané, ale myslím, že to je něco kolem čtyř milionů korun.

A není Martina Kuby přece jen trochu moc? Ráno člověk otevře noviny, jste tam, vyjde z domu, jste na trolejbusu na plakátu, pak na billboardech a ještě vás večer vidí v televizi.

Dělali jsme si průzkum, jak veřejnost zná jednotlivé politiky. Ti často přeceňují svoji známost a myslí si, že všichni přece vědí, kdo je náměstkem hejtmanky. Jenže ono to tak vůbec není. Běžný volič mě nevidí všude tak jako vy z pohledu vaší profese. Ten si třeba teprve před třemi týdny pořádně uvědomil, že budou krajské volby. Takže si nemyslím, že je toho moc. Navíc vím, že v politice nikdy nelze dosáhnout toho, že vás budou mít všichni rádi. To je normální.

Martin Kuba (47 let) Rodák z Českých Budějovic vystudoval Lékařskou fakultu UK Praha, od roku 2002 působil na jihočeské záchrance a jako anesteziolog na ARO českobudějovické nemocnice. V letech 2006–2010 byl radním Budějovic a v letech 2008–2011 náměstkem hejtmana. Poté byl do roku 2013 ministrem průmyslu a obchodu. V ODS je od roku 2002 a nyní je zastupitelem na kraji i v Českých Budějovicích a také předsedou jihočeské ODS. Je ženatý a má syna, mezi jeho koníčky patří kynologie.

Když uspějete, bude to pro vás odrazový můstek a řeknete si i o křeslo předsedy ODS?

Asi se o mně ví, že nejsem v souladu se všemi věcmi, které dělá centrální ODS. Myslím, že je škoda, že je dnes celá politika postavená na anti-ten a anti-onen. Myslím, že voliči čekají spíš na lídra, kterému už bude jedno, co říká Andrej Babiš. Někdo, kdo zaujme vlastními výroky a svou vizí. Pro mě jsou teď ale klíčové krajské volby a jižní Čechy. Co se bude dít dále, na to teď nemyslím.

A kdyby to nevyšlo, budete naposledy jedničkou kandidátky a přenecháte místo jiným?

Je otázka, co je úspěch. Před dvěma lety se také dalo říct, že Kuba ty volby nevyhrál, ale ODS měla v takto velkém městě největší nárůst. Porazit ANO není jednoduché, obzvlášť když máte nějakou startovací základnu, kterou vám do jisté míry určí celostátní politika. Když máte republikové preference 13 procent, můžete to na kraji někam posunout. Když začínáte na 20, je to samozřejmě snazší.

Chcete za čtyři roky do měst a obcí investovat dvě miliardy korun. Bude na to kraj vůbec mít?

Náš koncept je, že krajské peníze více zapojíme do financování větších staveb ve městech a obcích. Kraj má program obnovy venkova, ale ne vždy to ideálně funguje. Někdo třeba potřebuje na sportoviště šest milionů, ale dostane z programu 350 tisíc. Takovému starostovi by spíš vyhovovalo, aby nejdříve nic nedostal a za dva roky získal tak vysokou sumu, se kterou se do toho obec může pustit. Můžeme spojovat městské, krajské a státní peníze, pak jsou investice řešitelné i v takové výši.

Navrhujeme pomoci s rozšířením domova pro seniory ve Frymburku či v Třeboni. Martin Kuba

A kdo dostane přednost? Sestavíte nějakou „bílou knihu“ a postupně z ní hodláte odškrtávat?

Chci se sejít se zástupci měst, zejména těch okresních, a domluvit se na tom, co je pro ně zásadní priorita a jak mají projekty připravené. Ta připravenější by pak mohla dostat přednost. Myslím, že peníze by na to kraj mít měl, stačí, když třeba přestane přemýšlet o parkovišti pro kamiony za 250 milionů, ale bude chtít investovat do toho, co zdejší obyvatelé opravdu potřebují. Pak můžeme pomoci s rekonstrukcí plaveckého stadionu ve Strakonicích či opravou hřbitova v Krumlově.

Hodně mluvíte o potřebě dalších lůžek v domovech pro seniory. Stále asi platí, že je třeba mít známosti, aby člověk pro svého blízkého našel volné místo.

Tak to bohužel je a je to hrozné. Hlavní cíl je, aby lidé mohli co nejdéle zůstat doma, a to třeba za pomoci terénních služeb, které budeme podporovat. Ale přijde čas, když už to takhle dál nejde. Je to problém asi v každém okrese. Navrhujeme pomoci s rozšířením domova pro seniory ve Frymburku či v Třeboni.

Pak zmiňujete velké téma, obchvaty. Všichni vidí, jak pomalu tyto stavby postupují. Vy slibujete v příštích čtyřech letech třeba obchvat Blatné. To je reálné?

Třeba v Blatné jsem se byl přímo podívat. Oni tam přišli o územní rozhodnutí, protože by to některým vlastníkům znepřístupnilo jejich pozemky. Je to způsobené tím, že se dráhy v místě rozhodly zrušit malý přejezd. Tady měl už na začátku s dráhami jednat politik, aby vůbec nic takového nenastalo. Když dostaneme na kraji možnost, tak musíme v první řadě všem obyvatelům říct, v jaké fázi příprav jejich obchvaty jsou, stanovit harmonogram, ať nás mohou kontrolovat, a pak postupovat dál. Podle mě jsou tak naše plány reálné.

Ale co stavby na silnicích prvních tříd, to jsou akce státu, tedy ŘSD. Proč je slibujete?

Kraj vydává povolení v souvislosti s životním prostředím, územní rozhodnutí, stavební povolení. Kraj tedy velmi ovlivňuje, jak rychle a správně budou vydaná rozhodnutí, může pomáhat i s výkupy pozemků. Politik zodpovědný za dopravu by pak měl neustále tlačit v Praze na příslušných místech. Myslet si, že to není o lobbingu, je nesmysl.

Kdo bude lobovat za vás?

Pokud bych byl hejtman, tak tam budu jezdit já. Pražskou politiku jsme zažil jako ministr a myslím, že mám na to dostatek zkušeností.

V programu také slibujete, že přivedete lékaře. Ale jak?

Ukážu vám to na přirovnání. Když se firma přetahuje o lidi, tak musí nabídnout víc než konkurence. Třeba vyšší plat, firemní školku či byt. I samospráva se může postavit do situace jako firma a usilovat nejen o kvalitní lékaře, ale i učitele a podobně. Kraj také může nabídnout takové bonusy. Proto tvrdím, že bychom měli mít i určité množství bytů, které dokážeme nabídnout.

Řekněme, že budete hejtman. Co uděláte jako první?

Sestavil bych priority a tým, který je bude mít na starost. Pak vytvořil systém, díky němuž budou moci obyvatelé kontrolovat plnění programu. Tak, aby pak nikdo po čtyřech letech nemohl říct, že to nešlo.