Jsme vítězové, chceme pozici hejtmana, ujistil lídr ANO na jihu Čech

Místo oslav sledoval ve volebním štábu s vážnou tváří výsledky a neustále telefonoval.

Dvaašedesátiletý lídr vítězného hnutí ANO František Konečný si uvědomuje, že sestavování koalice bude složité.

Jednání odstartovala hned v sobotu večer po sečtení hlasů. S kým jste byl v kontaktu?

Komunikovali jsme se všemi zástupci stran a hnutí, které jsou v zastupitelstvu. První fázi máme za sebou a druhá bude pokračovat po pondělním budějovickém zastupitelstvu.

Máte po prvním kole setkávání na stole jasnější scénáře, jak by bylo možné z vašeho pohledu sestavit koalici?

Ne. Všechny varianty jsou ve hře a ta situace je velmi otevřená. V nadcházejících dnech proto budeme intenzivně vyjednávat.

Vytipovali jste si už některé strany, s kterými chcete tvořit koalici na základě společného programu?

Se žádnou ze stran, s nimiž jsme se se setkali, nemáme žádný problém co se týče programových průniků. Nenašli jsme žádný bod, u kterého bychom se vyloženě zasekli. Jako vítěz voleb proto budeme usilovat o to, abychom byli ve vedení kraje a měli v něm pozici hejtmana, jestliže jsme v krajských volbách zvítězili.

O hejtmana bude usilovat i ODS. Dokážete si představit, že byste jim tuto funkci nabídli?

V tomto okamžiku určitě ne. Bavíme se se všemi, kteří se dostali do zastupitelstva. Jsme vítěz, a tak jednáme i o tom, že bychom měli post hejtmana. Nemohu ale do budoucna vyloučit žádnou variantu včetně té, že skončíme v opozici, což se koneckonců může stát nám i ODS. Teď ale určitě žádnou pozici nabízet nebudeme.

Řekli jste si ve vyjednávacím týmu, jaké oblasti byste chtěli získat, pokud budete tvořit koalici?

Ne. Záležet bude hlavně na tom, kolik subjektů se dohodne na spolupráci. Bude se to pak odvíjet i od toho, jaké odborníky bychom měli k dispozici. Určitě nebudeme dávat někoho na portfolium, kterému nerozumí. Na to je ale zatím brzy.

Co vás čeká v nadcházejících dnech?

Po zastupitelstvu v Budějovicích budou pokračovat vyjednávání. Byl bych rád, aby se to příliš neprotahovalo na týdny, ale byla to otázka dní nebo příštího týdne. Kraj potřebuje mít vedení co nejdříve, a to nejen kvůli koronaviru. Je pro mě prioritou, aby kraj plnohodnotně fungoval a věnoval se práci.

Hnutí ANO na jihu vyhrálo, ale ve štábu jste prohlašoval, že se slavit nebude. Je to tedy hořké vítězství?

Není. Já jsem řekl, že kdybychom vyhráli výraznějším rozdílem, tak stejně není důvod oslavovat, protože se hlavně musí sestavit smysluplná koalice. Žijeme v době covidu, kdy není čas na oslavy, ale na práci.

Máte přes 18 procent a uhájili jste stávajících 12 křesel v zastupitelstvu. Je to důvod ke spokojenosti?

Z pohledu čísel jsme na tom lépe než před čtyřmi lety, ale spokojený vyloženě nejsem. Předpokládal jsem, že budeme mít alespoň o dva mandáty více. Vzhledem ke složité situaci spojené s koronavirem to vítězství ale považuji za úspěch.

Čím si vysvětlujete, že se nepodařilo získat víc křesel?

Nechce se mi to teď hodnotit. Za sebe ale vím, že jsem pro to udělal maximum. To je pro mě důležité. Samozřejmě vidím rezervy, které jsme měli. Je ale třeba také říct, že Martin Kuba měl obrovskou kampaň. Dosáhl výsledku, ke kterému mu gratuluji.

Předvolební tažení Martina Kuby bylo intenzivní. Mohlo vám uškodit, že jste ve srovnání s ním nebyli tak vidět?

Určitě to mohlo hrát také svou roli. Měli jsme nesrovnatelně nižší rozpočet.

Jak hodnotíte celkové výsledky z pohledu toho, kdo se dostal do krajského zastupitelstva?

Osobně jsem nečekal, že se tam nedostanou KSČM a SPD. Tohle pro mě bylo asi největší překvapení voleb.

Letošní volby se konaly za výjimečných okolností. Co říkáte na celkovou účast?

Divil jsem se, že mi hodně lidí před volbami řeklo, že volit budou. To se také potvrdilo. Počet Jihočechů, již odevzdali svůj hlas, hodnotím pozitivně.