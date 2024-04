Rozvoj jaderné energetiky může na jih Čech přilákat stovky nových lidí

Další bloky jaderné elektrárny, ambiciozní projekt malých modulárních reaktorů a jiné projekty týkající se energií. To byla některá z témat na Konferenci efektivní energetiky, která se uskutečnila v českobudějovickém hotelu Clarion.

Většina odborníků se na místě shodla, že Jihočeský kraj i celá Česká republika budou do budoucna potřebovat daleko více energetických zdrojů. Vedle obnovitelných to mají být zejména jaderné elektrárny.

„Pro výrobu většího množství energie přichází momentálně v úvahu jen snížení počtu odstávek a zároveň pokračování investic. Velkou měrou pomáhají také optimalizace, například v provozu chladicích věží či vibrací turbín. Se spoustou věcí pomáhá umělá inteligence, i když potřebujeme i více lidí,“ vysvětlil na konferenci vedoucí oddělení pro komunikaci skupiny ČEZ Petr Šuleř.

Energetickému kolosu se loni sice podařilo nabrat devatenáct nových operátorů, problémy však má se sháněním středně kvalifikovaného personálu.

„Máme na mysli zejména potrubáře, svářeče a podobné profese, kde momentálně máme obrovský nedostatek. Vzhledem k tomu, že skupina ČEZ převzala společnost Škoda JS, nemáme už kde brát zkušený personál,“ přiznal Šuleř.

Místo všeobecného vzdělání více techniky

Za pravdu mu dává i manažer útvaru strategie rozvoje malých modulárních reaktorů Lukáš Novotný, podle něhož bude třeba v případě dostavby dalších bloků i modulárního reaktoru zaměstnat až šestnáct tisíc lidí v celém sektoru.

„V tomto ohledu trpíme zrušenými tendry na dostavbu dvou bloků Temelína z roku 2014, protože lidé odcházejí do jiného odvětví. Chceme je přilákat zpět, musejí zkrátka v těchto projektech vidět budoucnost,“ upozornil Novotný.

V této souvislosti zmínil prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček potřebu reformovat vzdělávací systém, jenž nenabízí potřebné množství kvalifikovaného personálu v energetice.

„Budeme muset řešit otázku, jaké druhy škol chceme udržet a zda nadále budeme podporovat všeobecné vzdělávání. Potřebujeme pro děti najít motivaci k tomu, aby začali studovat technicky zaměřené obory včetně energetiky, které mají velkou budoucnost,“ nadnesl.

Podle dalšího účastníka konference, jihočeského hejtmana Martina Kuby, jsou do budoucna velkou příležitostí malé modulární reaktory, které by navíc do regionu mohly přilákat kvalifikované pracovníky.

„Lidé z Česka z oboru odcházejí, což má dva hlavní důvody – buď stárnou, nebo nevěří tomu, že se u nás jaderná energetika někam posune. S výstavbou takového reaktoru přijedou nejen dělníci, ale i další firmy, které se těmito reaktory zabývají,“ přednesl na akci Kuba.

Konferenci moderoval Topolánek

Moderátorem akce a jedním z organizátorů z řad think tanku e-Stát byl expremiér Mirek Topolánek, jenž mimo jiné zmínil, že problémem v rychlejším rozvoji energetiky jsou mnohdy také změny v zákonech. „Efektivní energetika nás všechny trápí, pohybujeme se v turbulentním prostředí. U každého projektu, který připraví podnikatelé, města, soukromí vlastníci nebo stát, musejí tito hráči reagovat na legislativu,“ naznačil Topolánek.

O rozvoji jaderné energetiky a spolupráci s Jadernou elektrárnou Temelín pak promluvil rovněž šéf českobudějovické teplárny Václav Král. Pochvaloval si zejména přínos dostavby horkovodu z Temelína do krajského města.

„Je to první pilíř naší Strategie pro zelené město, který ušetří třetinu spalovaného uhlí. S ní souvisí také instalace kotle na biomasu, ten uspoří další třetinu. Zbylou část pak nahradí nové ZEVO (zařízení na energetické využití odpadu) ve Vrátě,“ podotkl Král a dodal, že díky těmto změnám nebudou muset ročně spálit až 230 tisíc tun hnědého uhlí.

Vyzdvihl i aktuální nastavení zdrojů v kraji. „Domnívám se, že energetický mix je u nás v regionu v pořádku. Máme tu jádro, vodní zdroje i teplárny, které postupně procházejí ekologickou přeměnou. Například díky ZEVO uspoříme nejen desítky tisíc tun uhlí, ale zároveň ročně přeměníme na energii až 160 tisíc tun komunálního a živnostenského odpadu,“ dodal Král. ZEVO by mohlo začít fungovat do šesti let.