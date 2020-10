Lodě v centru by oživily Budějovice, říká volební lídr ANO Konečný

Často mluvíte o stavbě obchvatů. Jaké je podle vás možné dokončit za nadcházející volební období?

Například v Husinci nebylo žádné odvolání, což je skvělá práce paní starostky, jež obcházela místní obyvatele. Mají vydané územní rozhodnutí a je reálné, že se v roce 2022 začne stavět. Nedokážu ale říct, jestli to bude hotové do konce volebního období. Chýnov má na starosti stát a nyní se staví.

A které je reálné postavit z těch, jež máte v předvolebním programu?

Věřím, že budou obchvaty Lišova a Štěpánovic. Myslím si, že je na dobré cestě i obchvat Dasného.

Jakou roli při stavbě obchvatů sehrává kraj?

Pokud je to krajská komunikace, tak zadává dokumentaci na obchvat a sám ho staví. Když je státní, může pomáhat s výkupem pozemků a svým způsobem tlačit na státní orgány. Když se to totiž neděje, úředníci nemají tendence věci urychlit. Hejtman by měl jezdit na ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic a tyhle věci tlačit.

V předvolebním spotu ukazujete propojku budějovických sídlišť Máj a Vltava a říkáte, že se musí zkrátka chtít. Co to znamená?

Moje výhoda je, že jsem stavař a zabývám se stavebním právem. Vím, jak se má postupovat. My jsme tehdy dny a týdny studovali v archivu stavebního úřadu celé území. Díky tomu a znalostem legislativy se podařilo vydat územní rozhodnutí. Vyřešili jsme i dohady ohledně projíždění v noci a dnes silnice slouží bez omezení. Je to o zkušenostech z praxe. Ty já mám, považuji se za jednoho z expertů na stavební právo v republice.

Jihočeši čekají na řadu silnic. Nekomplikuje vám práci, když kraj navštíví premiér a říká termíny, které se pak nemusí naplnit?

Nekomplikuje. Lidé teď vědí, že se kolem Budějovic staví, a je pro ně důležité vidět, že se nespí. U Úsilného dnes sednete do auta a za chvíli jste ve středních Čechách, příští rok začne stavba úseku D3 Dolní Třebonín – Kaplice, která je připravená. Proto v tom nevidím problém. Taky dávám někdy termíny. Jsem přesvědčený, že se dodrží, ale pak do toho padne covid... Když termíny nejsou, je tendence všechno oddalovat.

František Konečný (62 let) Pochází z vesnice Pohoří u Kardašovy Řečice, nyní žije v Českých Budějovicích. Vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, kde získal doktorát. Po studiu působil například v Jaderné elektrárně Temelín nebo jako vedoucí investičního odboru či vedoucí stavebního úřadu v Českých Budějovicích. Je také soudním znalcem pro obor Ekonomika, Ceny a odhady nemovitostí. Přednáší stavební právo a legislativu na VŠTE v Českých Budějovicích. Je krajským a budějovickým zastupitelem a působil jako náměstek primátora Budějovic. Je ženatý a má pět dětí. Seriál: Rozhovorem s Františkem Konečným končí seriál předvolebních rozhovorů s vybranými kandidáty na jihočeského hejtmana.

Kromě pozemní se v posledních letech investuje i do vodní dopravy. Je dobře, že peníze míří do Vltavy a jejího okolí?

Rozhodně. Zdymadly letos proplulo 25 tisíc plavidel. Když se tam jedete podívat, vidíte rodiny na lodičkách. To považuji z pohledu turistického ruchu za velice důležité.

Dostanou se podle vás jednou lodě až do centra Budějovic?

Ano, určitě. Pro město by to bylo příjemné a určitě by se tím oživilo. Navíc se vodní cesty financují ze státních peněz. Někdo říká, že by se tyto peníze měly dát třeba na dálnice, ale tyhle finance jsou určené speciálně na tyhle projekty.

Máte ale pocit, že by se objem peněz investovaný do Vltavy vracel?

Ekonomickou analýzu jsem nedělal. Pro turistický ruch Jihočeského kraje to je ale určitě jedině dobře.

Z oblasti cestovního ruchu se v poslední době mluví o akvaparku. Byl byste pro jeho výstavbu?

Na jih Čech jezdí lidé zejména za přírodou. Když je špatné počasí, schází takzvaná mokrá varianta. Akvapark ve stylu Gmündu by se proto hodil. Rodina by tam za rozumné peníze strávila půl nebo celý den. Další takovou variantou je něco ve stylu liberecké iQlandie, ale zaměřené na přírodu. Máme tu Jihočeskou univerzitu a Biologické centrum Akademie věd, čehož se dá využít.

ANO teď je ve vedení budějovické radnice, kde se studie na výstavbu akvaparku chystala. Dostat se můžete i do vedení kraje, takže by se mohly zapojit oba subjekty.

Dokonce tři. Je šance, že by se náklady rozdělily mezi stát, kraj a město. Umístění do bývalého vojenského cvičiště Čtyři Dvory dává smysl z více důvodů. Mimo jiné je nedaleko přivaděč tepla z Temelína. Navíc bydlí na blízkých sídlištích asi 30 tisíc lidí, kteří by to měli kousek.

Za cíl si dáváte i zubní pohotovost, která bude sloužit o víkendech a svátcích. Je reálné na to sehnat personál?

Nebude to jednoduché, ale můžeme to dokázat. Dali jsme to do programu na základě zkušenosti ženy, kterou poslali domů v bolestech, protože skončila ordinační doba. To není kritika lékařů, uvědomuji si, že je to situace velmi složitá, ale nelze na to rezignovat. Musíme hledat lékaře a motivační systém.

Jak toho docílit?

Myslím si, že jedině finančně. Využít ale můžeme i stipendia a byty. Dnes už to částečně funguje. Budějovická nemocnice je v tomhle daleko a byty už lékařům a zdravotnickému personálu nabízí. Kraj může pomoci, protože má dolní areál nemocnice, jenž se bude postupně vyklízet. Byty tam v případě potřeby mohou vzniknout.

Kde byste postavil nové domovy pro seniory?

Určitě v Budějovicích. Pak je potřeba vytipovat jednotlivou poptávku v okresních městech a na to reagovat. Nemusíme všude stavět velká zařízení. Cestou je i podpora soukromých projektů. Všichni víme, že situace není dobrá a lůžka jsou potřeba. V minulosti se to příliš neřešilo.

Budou na všechny tyhle projekty peníze vzhledem k událostem letošního roku?

Investice by se neměly zastavit. Jsou motorem ekonomiky a v některých případech, jako jsou domovy pro seniory, si kraj může vzít úvěr, aby se tyhle stavby rozjely.

Myslíte si, že bude i nové vedení krajského úřadu čelit problémům, které způsobil covid-19?

Rozhodně bude jednou z výzev, aby se situace zvládla. Určitě je na co navazovat. Především by se ale nemělo v tomhle případě politikařit. Naší výhodou je, že jsou naše nemocnice velmi dobře řízené a připravené na současnou situaci.

Jaký je volební cíl?

Každý chceme vyhrát, ale cílem je utvořit fungující koalici. Nejsem ten, který by tam šel kvůli postu. Chci, aby tam byli lidé pracující pro kraj, kteří táhnou za jeden provaz. V krajské politice to není o stranách a hnutích, ale o konkrétních lidech.

V roce 2019 jste opustil post náměstka budějovického primátora, pro což hlasovali i někteří kolegové z hnutí. Nemůže vám to nyní uškodit?

Dnes je situace jiná. Vše jsme si vyříkali a do voleb jdeme jednotně. S kolegy jsme v pravidelném kontaktu a ta spolupráce je dobrá. Zároveň je důležité, že funguje i vedení budějovické radnice.