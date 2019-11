České dráhy se s jižní Moravou nedohodly. Lístky dopravce skončí

Jednání z druhé poloviny října v sídle Českých drah o možném uznávání jízdenek zmíněného dopravce v osobních a spěšných vlacích v Jihomoravském kraji skončilo neúspěchem.

„Jihomoravský kraj podmiňuje uznávání tarifu Českých drah při vnitrokrajských cestách tím, že České dráhy budou garantovat výši tržeb, přičemž je ale nemohou jakkoliv ovlivnit. To logicky není pro České dráhy v nastaveném režimu akceptovatelné,“ uvedla mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

Pokud by podle ní bylo dosaženo nižších tržeb, než kraj v tuto chvíli předpokládá, pak by musely kraji rozdíl doplatit ČD. „Přitom veškeré nástroje, kterými lze tržby ovlivňovat, drží v rukou kraj, nikoliv dopravce. Kraj rozhoduje o pokladnách, počtu průvodčích, způsobu odbavení, dopravních modelech, marketingu i tarifní politice IDS JMK,“ doplnila mluvčí.

Jihomoravský kraj chce mít podle svého vyjádření přehled o všech tržbách u vlaků, které si u dopravce objednává. To jsou právě osobní a spěšné vlaky. V současnosti, kdy jim část peněz z prodeje svých jízdenek dávají ČD, do veškerých čísel detailně nevidí, jak by na hejtmanství chtěli.

„Z průzkumů, které jsme si dělali, by změna měla být pro většinu cestujících výhodnější,“ hájil už před časem novinku krajský náměstek pro dopravu Roman Hanák (ČSSD). Končí však i možnost koupit skupinové slevy nebo využít IN karty, což některým cestování zdraží.

S jízdenkou Českých drah ale bude možné nadále cestovat regionálními spoji, pokud člověk bude přestupovat a pojede za hranice Jihomoravského kraje, například do Prahy, nebo právě odtud.

Nebude to tedy tak, že by cestující potřeboval krajský lístek IDS na cestu osobní vlakem do stanice, kde přestoupí na rychlík do Prahy. Stejně tak mu na pokladně stále prodají jednu jízdenku Českých drah na celou trasu, ať už na jižní Moravě nebo ve zmíněné Praze.

Krajské lístky budou místo jízdenek ČD prodávat také nově průvodčí cestujícím ze stanic, kde není pokladna. Musí ale nastoupit do speciálně označeného vagonu se zeleným pruhem.

V řešení je stále propojení mobilních aplikací ČD s názvem Můj vlak a krajského Poseidonu. „Pokud předběžná telefonická dohoda oficiálně potvrzena a budou nám poskytnuty potřebné vstupy v co nejkratší době, uděláme maximum pro zahájení prodeje jízdenek IDS JMK v on-linu ČD od ledna 2020,“ dodala Rajnochová.