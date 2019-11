Na starých kolejích testují vlaky a cvičí stevardy. Vozí při tom školáky

Ratíškovická železnice kdysi sloužila k přepravě uhlí ze zdejších dolů. Nyní po ní jezdí už jen výletní drezíny, které se za léta provozu staly na Hodonínsku oblíbenou turistickou atrakcí. Teď se ale na koleje vrátily také vlaky. Alespoň na pár týdnů. Společnost Arriva na části staré Baťovy železniční dráhy testuje stroje a školí personál pro spoje, které už od 15. prosince budou brázdit Zlínský kraj.

„Strojvedoucí i stevardi trénují všechny situace, jež je mohou v ostrém provozu potkat. Šestikilometrová trať z Rohatce je na to ideální, protože vede lesem, při okraji obce, mezi poli, je tady stoupání, rovina, oblouky i železniční přejezdy,“ vysvětlil Martin Farář, mluvčí společnosti, jež začne od poloviny prosince jezdit jako první soukromý dopravce ve východní části Zlínského kraje.

Nasadí tam jedenáct souprav, které postupně testuje právě v Ratíškovicích. Pomáhají v tom i místní lidé. „Vlakem vozíme děti ze škol a školek z Ratíškovic, Vacenovic a dalších obcí. Užívají si netradiční jízdu a náš personál si díky nim může nacvičovat provoz s cestujícími,“ podotkl mluvčí.

Na vlečce budou vlaky Arrivy jezdit až do konce listopadu. Na jedné straně se vyráží z Rohatce, na druhé pak až do areálu firmy T Machinery na místě někdejšího baťovského dolu Tomáš, kde se vozidla odstavují.

K vidění jsou nízkopodlažní motoráky Lint či vlaky řady 845. Soupravy se na kolejích stále střídají se šlapacími drezínami. Koordinovat je musí provozovatel dráhy, který přiděluje povolenky k jízdě na celé vlečce nebo její části.

Nevyužívané tratě chtějí soukromníci i obce

Vlaky by se možná už za dva roky mohly vrátit také na trať z Čejče do Uhřic. Poslední po trati projel v říjnu roku 2006, od té doby jsou koleje opuštěné. Stát pro trať hledal kupce déle než pět let.

Na začátku letošního roku Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) konečně rozhodla o prodeji společnosti TMŽ za 2,8 milionu korun. Na tuto úroveň částka klesla ve třetím kole. V prvních dvou se totiž žádný zájemce nenašel, hlavně kvůli ceně – začínalo se totiž na 46 milionech.

Vláda schválila převod trati už v dubnu, přesto ani po mnoha měsících obchod stále není dotažený do konce. „Ve věci prodeje trati z Čejče do Uhřic u Kyjova se pracuje na uzavření kupní smlouvy,“ komentovala stroze aktuální stav mluvčí SŽDC Nela Friebová.

Starosta si stěžuje na průtahy

Podobných průtahů se obává i starosta Hevlína na Znojemsku Antonín Pichanič (Moravané). Jeho obci se podařilo vysoutěžit další nevyužívanou jihomoravskou trať. A to právě z Hevlína do Hrušovan nad Jevišovkou. SŽDC koleje Hevlínu přiklepla za 2 222 222 korun. I tady se ještě čeká na požehnání vlády.

„Už bychom chtěli na trati pracovat, máme připravené peníze, ale nemůžeme do toho vstoupit, dokud nebude se stoprocentní jistotou naše,“ poznamenal hevlínský starosta. „My jsme připraveni, ale vláda se nějak nemůže rozhoupat,“ postěžoval si s tím, že převod trati měla naposledy projednávat minulé pondělí.

Obec tu chce provozovat drezíny, podobně jako je tomu v Ratíškovicích. Ve výpravní budově má vzniknout muzeum o železnici i obci. „Hevlín býval na trati Brno–Vídeň, takže tu máme připravenou řadu podkladů,“ uvedl Pichanič.

S provozem dráhy obci pomůže společnost Railway Capital. Ta by podle starosty měla vypravovat vlaky alespoň v turistické sezoně či na objednávku. Stejně jako to už nyní dělá na Doupovské dráze v Ústeckém kraji, Jemnické dráze na Vysočině nebo na Tovačovce v Olomouckém kraji. Aby na trati zůstaly vlaky, je ostatně podmínkou SŽDC. Dráha musí po odprodeji zůstat alespoň v částečném provozu nejméně po dobu pěti let.