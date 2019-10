Vlakem po jižní Moravě jen s krajskými lístky, přinese to slevy i zdražení

„Měli jsme připomínky od cestujících, že pokud si výslovně neřeknou, že chtějí jízdenku v tarifu IDS, dostanou tu od Českých drah, která je ale dražší. Se změnou se vše zjednodušuje, protože bude platit jen jeden tarif, jak už dnes funguje v autobusové dopravě. Lidé také ušetří,“ vysvětluje Jiří Horský, ředitel společnosti Kordis, která koordinuje veřejnou dopravu v kraji.

Pokud však bude někdo cestovat až za hranice Jihomoravského kraje nebo z jiných regionů na jižní Moravu, zůstane pro něj vše při starém. Rychlíky, expresy či další dálkové spoje budou fungovat ve stejném režimu jako dosud (viz článek Kolik přestupů, tolik jízdenek. Cestující čeká chaos s jízdenkami na vlak).

„Změny se týkají pouze vnitrokrajské vlakové dopravy,“ potvrzuje mluvčí Českých drah (ČD) Vanda Rajnochová.

Příkladem může být cestující z Prahy, který vyrazí do Moravského Krumlova. Nemusí řešit, že se na jižní Moravě zavádí zmíněná novinka, protože si i nadále v Praze na nádraží koupí jen jednu jízdenku ČD platnou až do Moravského Krumlova. V Brně bez problému se stejným lístkem přestoupí na osobní vlak, kde jinak pro místní bude platit jen IDS jízdenka.

Podobně to bude i opačným směrem, tedy při cestě z Moravského Krumlova do Prahy. Ani v tomto případě cestující nebudou potřebovat dva lístky. „Když koupíte mezikrajskou jízdenku, na regionální vlak si další zvlášť kupovat nemusíte,“ sděluje mluvčí ČD.

Hromadné slevy odpadnou

Část cestujících na této změně vydělá, protože budou k dispozici jen lístky IDS, které jsou často levnější.

„Také průvodčí ve vlacích budou pro vnitrokrajské cesty prodávat ve stanicích, kde není pokladna, pouze jízdenky z tarifu IDS,“ přibližuje Horský. Podle něj je současný nákup u průvodčích jedním z důvodů, proč lidé jezdí zbytečně draze. Ve vlaku totiž koupí jen jízdenku ČD.

Cenové rozdíly lístků Českých drah a IDS JMK Z Blanska do Brna ČD lístek: 42 Kč

ČD lístek se slevou IN 25: 32 Kč

Jízdenka IDS JMK: 34 Kč

Skupina 4 osob v tarifu ČD: 116 Kč

Skupina 4 osob v IDS JMK: 136 Kč Z Tišnova do Brna ČD lístek: 56 Kč

ČD lístek se slevou IN 25: 42 Kč

Jízdenka IDS JMK: 42 Kč

Skupina 4 osob v tarifu ČD: 154 Kč

Skupina 4 osob v IDS JMK: 168 Kč Ze Slavkova do Brna ČD lístek: 49 Kč

ČD lístek se slevou IN 25: 37 Kč

Jízdenka IDS JMK: 42 Kč

Skupina 4 osob v tarifu ČD: 136 Kč

Skupina 4 osob v IDS JMK: 168 Kč Z Moravského Krumlova do Brna ČD lístek: 57 Kč

ČD lístek se slevou IN 25: 43 Kč

Jízdenka IDS JMK: 49 Kč

Skupina 4 osob v tarifu ČD: 158 Kč

Skupina 4 osob v IDS JMK: 196 Kč Z Rajhradu do Brna ČD lístek: 27 Kč

ČD lístek se slevou IN 25: 20 Kč

Jízdenka IDS JMK: 27 Kč

Skupina 4 osob v tarifu ČD: 75 Kč

Skupina 4 osob v IDS JMK: 108 Kč Z Kyjova do Brna ČD lístek: 105 Kč

ČD lístek se slevou IN 25: 79 Kč

Jízdenka IDS JMK: 71 Kč

Skupina 4 osob v tarifu ČD: 290 Kč

Skupina 4 osob v IDS JMK: 284 Kč

Pro některé pasažéry však chystaná změna vyjde dráž. Týká se to například držitelů slevových karet IN 25 a IN 50, kteří je využívají na cestách v rámci Jihomoravského kraje. Například lístek IDS z Blanska do Brna dnes stojí 34 korun, pokud si ale člověk koupí jízdenku Českých drah a předtím investoval peníze do karty IN 25, vyjde ho cesta na 32 korun. Při koupi zpáteční jízdenky s touto slevou ušetří dokonce osm korun.

„To jsou ovšem slevy na zakoupení konkrétního dokladu,“ připomíná ředitel Kordisu, že jsou slevy navázané na ceny Českých drah.

Lidé na jihu Moravy naopak i nadále využijí kartu IN 100, IN Senior a IN Business. Podle Horského jde i přes podobný název o jiný produkt, a proto bude možné s nimi jet. České dráhy slibují, že lidé z jihu Moravy, kteří dnes mají slevové karty IN 25 a IN 50 a už je dál nevyužijí, je mohou vrátit a dostanou zpět poměrnou částku.

Na změnu však doplatí i lidé, kteří cestují hromadně a využívají skupinové slevy, které České dráhy – na rozdíl od krajského tarifu IDS – nabízejí. Například na trase z Brna do Tišnova se dnes vyplatí čtyřem cestujícím jízdenka Českých drah. S vyšším počtem lidí dál roste i sleva. Čtyřčlenná skupina dnes na této trase ušetří s jízdenkou ČD 14 korun, deset lidí už dokonce 56 korun.

To už dál nebude možné. „Ale z průzkumů, které jsme si dělali, by změna měla být pro většinu cestujících výhodnější,“ hájí novinku krajský náměstek pro dopravu Roman Hanák (ČSSD).

Změna se týká i nákupu přes internet

Komplikace přinese nový systém i školním výletům, kdy každý žák bude muset mít svůj lístek a učitel nekoupí jeden hromadný.

Časově náročné to zase bude pro průvodčí. Pokud velká skupina nastoupí ve stanici, kde není pokladna, bude třeba vytisknout jízdenku každému zvlášť. „Bude to stejné jako v autobusech,“ podotýká ředitel Kordisu.

Na novinku se musí připravit i lidé, kteří jsou zvyklí nakupovat lístky přes internet u Českých drah. Nově budou muset přejít na krajskou aplikaci Poseidon, která slouží v rámci IDS.

„Hledáme možnosti, zda se nenajde řešení na propojení obou aplikací. Čekáme na vyjádření Českých drah,“ říká Horský.

Dvě aplikace nicméně nepotřebuje ten, kdo jede až za hranici kraje. Cestu z Moravského Krumlova do Prahy či opačným směrem stále koupí přes web či aplikaci Českých drah.

Jihomoravský kraj k chystaným opatřením nepřistupuje jen tak. Letos v prosinci končí desetileté smlouvy mezi krajem a Českými drahami, od příštího roku začnou platit nové. V nich si vedení kraje vymínilo, že chce na železnici u osobních a spěšných vlaků, které si u ČD objednává, jen jeden tarif a mít tak pod kontrolou i veškeré příjmy z jízdenek.

V situaci, kdy v regionálních vlacích platí IDS jízdenky i lístky Českých drah, nemá Jihomoravský kraj pod kontrolou veškeré tržby a s tím ani ceny. S tím však nově souvisí riziko, že pokud nebude mít kraj z vlaků dostatečný příjem, bude muset službu zajišťovanou ČD doplatit z vlastního rozpočtu. Dosud toto riziko nese dopravce.