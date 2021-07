Přes 36 stupňů. Vedro trápí jih Moravy v centru měst i „tornádové zóně“

Zdravotní potíže z horka „Akutní problémy se projevují zvracením, bolestí hlavy, kolísavým tlakem. Starší lidé by příznaky neměli podceňovat a raději by měli vyhledat odbornou pomoc,“ shrnula lékařka Lenka Zimolková z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Lidé by měli pít více vody, omezit kávu a alkohol. Měli by si rovněž dávat pozor na samotný pobyt na slunci, chránit si hlavu a vyhýbat se fyzické zátěži. A trávit čas, pokud je to možné, spíše ve stínu, doma hodně větrat.