Tragédie kvůli cigaretě. Před sto lety zahynulo při explozi v dole Kukla 26 lidí

Ohlušující výbuch s devastující tlakovou vlnou a následný pekelný žár plamenů spalujících vše, co jim přijde do cesty. Během chvíle nastává série dalších výbuchů způsobených vzníceným uhelným prachem. V zadýmených chodbách není vidět na krok. To nejhorší má ale teprve přijít. Po vyhoření se důlní díla plní smrtelně jedovatým oxidem uhelnatým. Stačí pár nádechů a všichni, kdo dosud vydrželi, nemilosrdně umírají.